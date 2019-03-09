مسئولین با ایجاد وحدت بین دولت و ملت دعواهای سیاسی را کمرنگ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی ظهر شنبه در نشست شورای اداری دماوند طی سخنانی اظهار داشت: فراموش نکنیم که سالی که بر ما گذشت سال حمایت از کالای ایرانی بود و با حمایت از تولید و کارگر ایرانی می‌توانیم از این شعار پیروی کنیم.

فتاح دماوندی با اشاره به اینکه مسئولین لازم است حمایت خود را از شعار سال و رهبری اعلام کنند گفت: مسئولان ادارات مختلف باید نامه‌ای تهیه کنند و از انجام وظایف و حمایت خود جهت استفاده و خرید کالاهای ایرانی خود گزارشاتی را تهیه و برای رهبری توسط فرمانداری‌ها ارسال کنند.

وی بیان داشت: مسئولین باید وحدت بین دولت و ملت را با امیدآفرینی و نشاط برای حل مشکلات داشته باشند و در انجام کارها سلیقه‌های سیاسی را کنار بگذارند و دعواهای سیاسی را کمرنگ کنند.

امام جمعه دماوند در ادامه نکته بعدی را برگزاری جلسات مختلف میان دستگاه‌ها دانست و گفت: هر ۳ ماه باید جلسه‌ای را تشکیل دهیم و ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و فرمانداری به حل مشکلات بپردازند و با یکدیگر تفاهم نامه‌های داخلی داشته باشند و برای تولید و اشتغال تفاهم نامه‌ای را با فرمانداری داشته باشند و ابتکار عمل‌هایی را از خود نشان دهند.

فتاح دماوندی افزود: اوقاف و امور مساجد و سپاه و تبلیغات و ادارات فرهنگی لازم است که جلسه تشکیل دهند و طرح‌هایی برای حل معضلات فرهنگی ارائه دهند.

وی از جمله مشکلات فرهنگی را ترویج ازدواج آسان و فرزند آوری و مبارزه با طلاق دانست و بیان داشت: در این راستا باید ادارات فرهنگی تفاهم نامه‌ای داشته باشند و قدم‌هایی را بردارند.

امام جمعه دماوند در مورد ستاد سفر شهرستان دماوند نیز اذعان داشت: لازم است که اگر مسافری از شهر عبور می‌کند خاطره خوشی برای مسافر از شهر ما برایش بماند و ادارات فرهنگی باید شعارهای فرهنگی را تبلیغ و ترویج کنند و در مورد اسلام و انقلاب و خانواده و نماز شعارهایی را آماده کنند.