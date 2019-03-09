واردات یک میلیون تن شکر به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان سیف در مراسم اختتامیه «عکس خوشه» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در توزیع سهمیه آرد نانوایی‌ها مشکلی وجود ندارد، گفت: ما برای آزادپزها در ماه گذشته ۱۶۰ هزار تن گندم پیش‌بینی کرده بودیم ولی هم‌اکنون میزان پیش‌بینی ما به ۲۱۵ هزار تن رسیده است.

وی اضافه کرد: همه واحدهای خبازی اعم از مجوزدار و غیرمجوزدار، سهمیه آرد دریافت کرده‌اند که مجوز حدود ۹۵ درصد آنها مشکل‌دار بوده است که به این واحدها فرصت داده‌ایم تا پایان فروردین ماه مشکل مجوزشان را حل کنند در غیر این صورت اتحادیه ذیربط با آنها برخورد می‌کند و واحدشان تعطیل می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش مجدد نرخ خرید تضمینی گندم اظهار داشت: تا به این لحظه هیچ تصمیمی برای قیمت گندم گرفته نشده است.

سیف با بیان اینکه دولت در سال زراعی جاری تلاش می‌کند با اختصاص مشوق به گندمکاران، آنها را ترغیب به تولید کند، گفت: از جمله این مشوق‌ها، تسویه به موقع مطالبات، ارائه تسهیلات در حمل و نقل و … است البته برخی نیز در زمینه اصلاح قیمت، مباحثی را مطرح می‌کنند اما همانطور که اشاره شد هیچ تصمیمی برای این مسئله گرفته نشده است.

وی درباره احتمال قاچاق گندم به کشورهای همسایه به دلیل قیمت بالا در این کشورها افزود: قاچاق معمولاً در زمینه کالاهایی انجام می‌شود که صرفه اقتصادی داشته باشد. به عنوان مثال قیمت هر کیلو دام در خارج از مرزها چهار تا پنج دلار است درحالی‌که قیمت هر کیلوگرم گندم ۳۰ سنت است بنابراین اینکه عده‌ای گندم را با دام مقایسه می‌کنند، کار درستی نیست.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: زمانی که ما درباره افزایش قیمت گندم صحبت می‌کنیم، درواقع درباره افزایش قیمت نان حرف می‌زنیم. نان در دهک‌های پایین بیش از ۲۵ درصد انرژی و کالری خانوار را تأمین می‌کند بنابراین ما نمی‌توانیم به راحتی در مورد این مسئله تصمیم بگیریم و نیازمند بررسی‌های دقیق است.

سیف با بیان اینکه احتمال قاچاق را نیز رد نمی‌کنم، افزود: همانطور که اشاره شد قاچاق درباره کالاهایی انجام می‌شود که ارزش بالایی داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت عرضه شکر به بازار اظهار داشت: برخورد با گرانفروشان از سوی تعزیرات حکومتی همچنان ادامه دارد.

وی با پیش‌بینی اینکه قیمت شکر در ماه‌های آینده کاهش بسیار شدیدی خواهد داشت، گفت: دیروز سیستم‌های نظارتی در خوزستان به مزارع نیشکر مراجعه کرده‌اند تا بر عرضه سریع این محصول به بازار نظارت کنند.

سیف با بیان اینکه تولید شکر در سال گذشته دو میلیون و ۳۰ هزار تن بوده است، ادامه داد: امسال به دلیل کاهش حقابه نیشکر در خوزستان، تولید این محصول به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن کاهش پیدا کرد؛ ضمن اینکه برداشت آن نیز به دلیل بارندگی به تعویق افتاد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با بهبود شرایط جوی، از ۱۵ بهمن تقریباً برداشت نیشکر آغاز شده است، تصریح کرد: ما به استان‌ها حدود ۳۳۵ هزار تن طرح توزیع داده‌ایم که برای ۹۰ هزار تن آن پول واریز شده و برای ۷۷ هزار تن پیش‌فاکتور صورت گرفته است درحالی‌که مصرف ماهانه شکر در کشور ۱۸۰ هزار تن و در زمان اوج مصرف مانند اسفند ماه ۲۰۰ هزار تن است.

وی با اشاره به اینکه دولت با علم به کاهش تولید، تصمیم داشت در سه ماهه سوم سال اقدام به واردات شکر نماید، گفت: در حال حاضر مجوز واردات ۴۰۰ هزار تن شکر به بخش خصوصی داده شده ضمن اینکه ما نیز ۶۱۲ هزار تن از این کالا را برای ذخایر استراتژیک، وارد کشور کرده‌ایم.

سیف تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای دادن شکر به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف نداریم.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشنواره «عکس خوشه» اظهار داشت: سال آینده سه جشنواره در زمینه گندم و کلزا برگزار می‌شود که این جشنواره‌ها شامل عکس، فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای و مستند خواهد بود.