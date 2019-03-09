بازیکنان پرسپولیس برای سفر به قطر مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۱ بازیکن در قالب کاروان پرسپولیس راهی دوحه قطر خواهند شد.

برانکو ایوانکوویچ با توجه به شرایط خاص بازیکنان، اسم ۲۱ سرخپوش را در فهرست سفر به قطر قرار داده است. اسامی این بازیکنان به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ، ماریو بودیمیر، سید جلال حسینی، شجاع خلیل‌زاده، سیامک نعمتی، کمال‌الدین کامیابی‌نیا، علی علیپور، بشار رسن، ابوالفضل درویش‌وند، سید محمد احسان حسینی، مهدی شریفی، مهدی شیری، سروش رفیعی، حسین ماهینی، سعید کریمی، محمد نادری، مهدی ترابی، احمد نورالهی، آدام همتی و سعید حسین‌پور نفراتی هستند که فردا یکشنبه با پرواز ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه تهران را به مقصد دوحه ترک می‌کنند.

سرخپوشان دو جلسه تمرین را در دوحه برگزار می‌کنند.

دیدار رفت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و السد از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۱۹ آسیا ساعت ۱۹:۱۵ سه‌شنبه در دوحه برگزار خواهد شد.