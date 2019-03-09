اختلافات خانوادگی در ملکشاهی ۳ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عصر امروز جوان ۲۸ ساله‌ای با اسلحه جنگی، به علت اختلافات خانوادگی یک دختر و ۲ مرد را هدف گلوله قرار داد.

وی افزود: قاتل که جوان ۲۸ ساله‌ای است، خواستگار یک دختر در شهرستان ملکشاهی می‌شود که پس از شنیدن جواب رد، دختر و ۲ مرد را که قرابت فامیلی با خانواده وی داشتند را با اسلحه جنگی به قتل می‌رساند.

فرمانده انتظامی استان ایلام یادآور شد: بلافاصله پس از تماس‌های مردمی با سامانه ۱۱۰ مأموران پلیس در محل حاضر و با کمک نیروهای امدادی جسدهای مقتولان را به بیمارستان و سپس به پزشک قانونی انتقال دادند.

وی گفت: متهم که بلافاصله پس از قتل از محل متواری شده بود شناسایی، و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد.