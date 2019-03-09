جهانگیری انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در پیامی به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، انتصاب وی به عنوان رییس قوه قضائیه را تبریک گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و تهیات

وظیفه می دانم انتصاب جنابعالی به عنوان رییس قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری و آغاز مسئولیت خطیر اداره دستگاه قضائی کشور را صمیمانه تبریک بگویم.

انتظار بحق جامعه از تحقق عدالت، اجرای قانون، دفاع از حقوق شهروندان، مبارزه فراگیر با فساد و ارتقای سطح اعتماد اجتماعی و امید به آینده، نقش و مسئولیت قوه قضائیه را در شرایط حساس کنونی دوچندان می کند که امید است با لطف خداوند و همت، تدبیر و تجربه جنابعالی افق های جدیدی در این زمینه ها گشوده شود.

دولت در این مسیر آماده هرگونه مساعدت و همکاری است تا انشاء الله با هماهنگی هرچه بیشتر همه قوا و نهادها باری از مسائل و مشکلات مردم و کشور کاسته شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور