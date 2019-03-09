شهرهای استان تهران با۱۱۰هزاردانشجونیازمند اعتبارات وامکانات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر شنبه در نشست هم اندیشی هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان که با حضور رئیس هیئت امنای این دانشگاه، پورشبانان مدیرکل حوزه استاندار، عباسی فرماندار پیشوا و اعضای هیئت امنا دانشگاه فرهنگیان در محل استانداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت :۱۱۰ هزار دانشجو در شهرستان‌های اطراف استان تهران به تحصیل می‌پردازند که این مهم نشان از ظرفیت و نیازمندی بالای استان در حوزه نظام آموزشی و امکانات و اعتبارات آن دارد.

استاندار تهران در این نشست ضمن اشاره به اهمیت توجه به حوزه آموزش در کشور اظهار داشت: باید بپذیریم که یک نقشه راه علمی و کارشناسی بنیادین برای نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی در سال‌های اخیر ترسیم نشده است و بر همین اساس دانش آموزی که به مقطع دبستان ورود کرده از ابتدا آماج بمباران فکری و تئوری قرار می‌گیرد و این در حالی است که ما از انسان بودن او در آینده غافل هستیم.

وی افزود: در بعد فردی افتخارات خوبی در حوزه‌های مختلف مانند المپیادها و مسابقات علمی و بین المللی از سوی جوانان و نوجوانان ایرانی کشف شده که مربوط به رسالت معلمان و استعداد فردی دانش آموزان بوده است در عین حال اما در حوزه رشد همه جانبه نتوانستیم به این توفیقات رسیده و نظام آموزشی را به نقطه‌ای پایدار نزدیک کنیم.

مقام عالی دولت در استان تهران همچنین تصریح کرد: در این راستا تمام منابع، امکانات و ظرفیت‌های موجود را به کار گرفته و در حوزه‌های آموزش امنیت و سلامت به منزله پیشگیری و ارتقا توجه داشته باشیم چرا که هر میزان منابع دولتی به این حوزه اختصاص پیدا کند باز هم پاسخگوی ظرفیت و نیاز حوزه مذکور نخواهد بود.

محسنی بندپی یادآور شد: اقتصاد عرصه حساسی است که هیچگاه نمی‌توان آن را با نگرش و رویکرد دولتی اداره کرد و هرگاه اقتصاد به صورت دولتی اداره شود نکاتی در پی آن بروز خواهد کرد.

وی ضمن اشاره به مشکلات موجود در حوزه نظام آموزشی در استان تهران عنوان داشت: به طور مثال در شهرستان‌های اطراف استان تهران میانگین ظرفیت دانش آموزی ۳۴ نفر در یک کلاس درس است و میانگین کشوری آن ۲۴ نفر دانش آموز در هر کلاس ثبت شده است.

استاندار تهران افزود: باید آسیب‌شناسی مناسبی در این خصوص صورت بگیرد تا با نگاه نهادهایی مانند دانشگاه فرهنگیان برای برون رفت از این شرایط اقدامات شایسته ای را ترتیب دهیم چرا که آموزشی مؤثر خواهد بود که بتواند به تغییر نگرش منجر شود.

وی یادآور شد: دانشگاه فرهنگیان در سال آینده ۵۵ هزار دانشجو پذیرش خواهند شد و تنها ۵ هزار نفر از این رقم سهم استان تهران است بر این اساس با توجه به رشد نیازهای مدارس استان در بحث حضور معلمان باید به تعادل در این عرصه بیندیشیم.