مسابقات سوارکاری استقامت با حضور ۲۳ چابک سوار در پاکدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه مسابقات سوارکاری استقامت قهرمانی کشور، یادواره شهدای «تمهیدی» با حضور ۲۳ چابک سوار در پاکدشت برگزار شد.

این چابک سوارها از استان‌های خوزستان، لرستان، کردستان و تهران در این مسابقات شرکت کردند، که ۸ سوارکار در رشته ۱۳۰ کیلومتر و دیگر شرکت کنندگان در رشته ۸۰ کیلومتر در این مسابقات شرکت کردند.

چابک سوارهای ۱۳۰ کیلومتر در ۴ دور ۴۰، ۳۵، ۳۰و ۲۵ کیلومتری مسابقه دادند و چابک سوارهای ۸۰ کیلومتر در ۲ دور ۴۰ کیلومتری به رقابت پرداختند.

بر اساس این گزارش، در رده ۱۳۰ کیلومتر حمید درخشان با اسب ماراتن از استان لرستان مقام اول، علی مرادنژاد با اسب بیداد از لرستان مقام دوم و گلناز مرادی با اسب کوهیار کاسیت از استان تهران مقام سوم را کسب کردند و در رده ۸۰ کیلومتر محمدبهراد حسین پناهی از کردستان رتبه اول، ماهان حسنی گودرزی با اسب ربما از لرستان رتبه دوم و آرش میهمی با اسب قلندر از کردستان رتبه سوم را کسب کردند.