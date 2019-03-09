اختصاص ۲ واحدآپارتمان جهت اسکان مسافران در راه مانده در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزا کریمی ظهر شنبه با حضور در نشست شورای اداری دماوند طی سخنانی اظهار داشت: دو اکیپ از بازرسان اتاق اصناف شهرستان دماوند از ۲۸ اسفند تا ۱۶ فروردین ماه مشغول به گشت زنی هستند و برپایی ایستگاه خدمات خودروی صلواتی در ورودی شهر نیز به صورت رایگان برای مسافران انجام خواهد شد.

میرزا کریمی در ادامه با اشاره به اینکه همه فروشگاه‌ها و مراکز خرید مورد رصد اتاق اصناف و بازرسین قرار دارند گفت: برای مصرف عموم مردم و رفاه حال شهروندان مقرر شده است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام به وارد کردن گوشت گرم و منجمد کنند و در این راستا در حال پیگیری هستیم.

وی با بیان اینکه اتحادیه‌ها در ایام نوروز به صورت کشیک هستند افزود: از ۲۸ اسفندماه تا ۱۶ فروردین ۹۸ هیئت مدیره و مدیر اجرایی باید در شهرستان حاضر باشند و لیست کشیک نانوایان، آژانس، جرثقیل، مکانیکی، لوازم یدکی، خواروبار و آدرس آنها در ورودی شهر نصب خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف دماوند در خصوص ارائه سرویس به مسافرانی که در این شهر ممکن است احیاناً به علت خرابی اتومبیل در راه بمانند نیز گفت: دو واحد آپارتمان به صورت رایگان تا زمان تعمیر خودرو در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت تا مسافران با خیال آسوده به ادامه سفر برسند.