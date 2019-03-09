به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در حالیکه توطئه قطع گسترده برق در ونزوئلا به تدریج در حال برطرف شده است، خوان گوایدو رهبر شورشیان مورد حمایت آمریکا در اقدامی فتنه جویانه از طرفداران خود خواست تا به خیابان‌ها بریزند!

این در حالیست که با آغاز راهپیمائی های پراکنده طرفداران رهبر شورشیان مورد حمایت آمریکا، هم اکنون تعداد زیادی از مردم این کشور در حمایت از نیکلاس مادورو رئیس جمهوری منتخب و قانونی ونزوئلا به خیابان‌های کاراکاس پایتخت این کشور سرازیر شده اند.

رئیس جمهوری کوبا نیز ساعاتی پیش در پیامی توئیتری در این خصوص اعلام کرده بود: خرابکاری انرژی برق در ونزوئلا حمله تروریستی کثیفی است که با هدف تضعیف مقاومت مردم و تشویق مداخله نظامی در این کشور به انجام رسیده است.

این در حالیست که دیروز جمعه برق در بخش زیادی از شهرهای ونزوئلا قطع شد و مردم در خاموشی مطلق به سر بردند. دولت قانونی رئیس‌جمهوری ونزوئلا درباره دلیل این حادثه گفت: مخالفان با خرابکاری در نیروگاه آبی اصلی این کشور باعث این مسئله شدند.

«لویس موتا» (Luis Motta) وزیر انرژی ونزوئلا در این باره تصریح کرده بود: مهاجمان به ژنراتور مستقر در سد «الگوری» (Guri) (نیروگاه آبی) حمله کردند و طی ساعات آینده این مشکل رفع خواهد شد.