استانداردسازی مدارس قدیمی شهرستان قزوین در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای آموزش و پرورش شهرستان قزوین عصر شنبه با حضور داوود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، محمد شفیعی فرماندار، رؤسای آموزش و پرورش نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهرستان در فرمانداری قزوین برگزار شد.

محمد شفیعی در این جلسه اظهار داشت: گاهی اوقات قوانین دست و پاگیر جسارت مدیران را در تصمیم گیری قاطعانه می‌بندد و نمی‌توان به نتایج دلخواه رسید.

وی بیان کرد: بسیاری از مشکلات در صورت داشتن اختیار و قوانین کارآمد قابل حل شدن است اما وقتی محدودیت داریم گاهی مدیران دچار روزمرگی می‌شوند و خود را به زحمت نمی‌اندازند تا با جسارت مشکلات را حل کنند.

سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین یاد آور شد: برای حل مشکلات آموزش و پرورش به کمک شهرداری، شورا و خیرین نیاز داریم تا بتوانیم برخی چالش‌ها را حل کنیم که خوشبختانه تعامل شهرداری با فرهنگیان تاکنون بسیار خوب و تأثیرگذار بوده است.

وی اظهار داشت: چهار جلسه اختصاصی برای حل مشکلات فرهنگیان شهرستان برگزار خواهیم کرد تا با برنامه ریزی مدون بتوانیم مراسم روز معلم سال آینده را در شأن فرهنگیان برگزار کنیم.

تأمین فضای آموزشی در اولویت باشد

شفیعی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در شهرستان قزوین یادآور شد: متأسفانه مرکز استان همچنان از کمبود فضای آموزشی رنج می‌برد و باید با یک تعامل منطقی بتوانیم نیازهای تحصیلی دانش آموزان را برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: شناسایی مدارس مخروبه و غیر استاندارد باید در اولویت برنامه مسئولان باشد تا بتوانیم اقدام مناسبی برای استاندارد سازی این مدارس با کمک بخش خصوصی و خیرین و دستگاه‌های اجرایی انجام دهیم.

شفیعی بیان کرد: سلامت دانش آموزان از هر موضوعی برای ما بیشتر اهمیت دارد لذا درخواست می‌کنیم اداره نوسازی مدارس با همکاری شهرداری و شورای شهر و خیرین برخی مدارس که وضعیت مناسبی ندارند را در اولویت بازسازی قرار دهد.