حضور شش تیم خارجی قطعی شد

مهدی مرادی گنجه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در قم گفت: تاکنون حضور تیم‌های اوکراین، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه،‌ گرجستان و قزاقستان برای شرکت در سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) قطعی شده است و تیم های دانمارک،‌روسیه، ‌یونان و سوئد نیز اعلام آمادگی کرده‌اند که تکلیف آن‌ها عصر امروز با اعلام فدراسیون کشتی مشخص می‌شود.



مهدی مرادی گنجه افزود: دراین رقابت‌ها کشتی کشورمان نیز در قالب شش تیم حضور خواهند یافت و تیم کشتی فرنگی استان قم نیزبا تیم کامل آماده حضور در مسابقات است.



وی افزود: تیم کشتی فرنگی استان قم با ترکیب سجاد کاظمی و هادی علیزاده در55 کیلوگرم، حسین ابوالقاسمی و مرتضی الله یاری در 60 کیلوگرم، حمیدرضا رضایی در 66 کیلوگرم، محسن پودنکی در 74 کیلوگرم، روح‌الله میکائیکی و مهدی میر جمالی در 84 کیلوگرم، عباس نوری در 96 کیلوگرم و مهدی فشکی در120 کیلوگرم با مربیگری ناصر تهرانی و افشین میرصالحی شرکت می‌کند.



رییس هیأت کشتی استان قم گفت: امکانات و شرایط هیأت قم با حمایت فدراسیون کشتی و تربیت بدنی استان برای برگزاری مناسب این رقابت‌‌ها مطلوب است و امیدواریم بتوانیم سومین دوره این مسابقات را به نحوه مطلوب برگزار کنیم.



مهدی مرادی گنجه شرایط فعلی تیم کشتی فرنگی استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه با تمرینات خوبی که بچه‌ها پشت سرگذاشته‌اند نسبت به موفقیتشان بسیار امیدواریم.



سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) در روزهای 16 و 17 اسفند در سالن 2 هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.