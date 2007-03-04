حضور شش تیم خارجی قطعی شد

مهدی مرادی گنجه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در قم گفت: تاکنون حضور تیمهای اوکراین، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، گرجستان و قزاقستان برای شرکت در سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) قطعی شده است و تیم های دانمارک،روسیه، یونان و سوئد نیز اعلام آمادگی کردهاند که تکلیف آنها عصر امروز با اعلام فدراسیون کشتی مشخص میشود.
مهدی مرادی گنجه افزود: دراین رقابتها کشتی کشورمان نیز در قالب شش تیم حضور خواهند یافت و تیم کشتی فرنگی استان قم نیزبا تیم کامل آماده حضور در مسابقات است.
وی افزود: تیم کشتی فرنگی استان قم با ترکیب سجاد کاظمی و هادی علیزاده در55 کیلوگرم، حسین ابوالقاسمی و مرتضی الله یاری در 60 کیلوگرم، حمیدرضا رضایی در 66 کیلوگرم، محسن پودنکی در 74 کیلوگرم، روحالله میکائیکی و مهدی میر جمالی در 84 کیلوگرم، عباس نوری در 96 کیلوگرم و مهدی فشکی در120 کیلوگرم با مربیگری ناصر تهرانی و افشین میرصالحی شرکت میکند.
رییس هیأت کشتی استان قم گفت: امکانات و شرایط هیأت قم با حمایت فدراسیون کشتی و تربیت بدنی استان برای برگزاری مناسب این رقابتها مطلوب است و امیدواریم بتوانیم سومین دوره این مسابقات را به نحوه مطلوب برگزار کنیم.
مهدی مرادی گنجه شرایط فعلی تیم کشتی فرنگی استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه با تمرینات خوبی که بچهها پشت سرگذاشتهاند نسبت به موفقیتشان بسیار امیدواریم.
سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) در روزهای 16 و 17 اسفند در سالن 2 هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار میشود.
رییس هیأت کشتی استان قم از حضور شش تیم خارجی در رقابتهای کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) خبر داد.
مهدی مرادی گنجه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در قم گفت: تاکنون حضور تیمهای اوکراین، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، گرجستان و قزاقستان برای شرکت در سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) قطعی شده است و تیم های دانمارک،روسیه، یونان و سوئد نیز اعلام آمادگی کردهاند که تکلیف آنها عصر امروز با اعلام فدراسیون کشتی مشخص میشود.
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