آرمان اسدآبادی هنوز هم از بنیادی ترین نیازهای مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز درگذشت سید جمال الدین اسد آبادی گفت: سید جمال الدین اسدآبادی از پرآوازه‌ترین و نخستین مصلحان مسلمان جهان معاصر است که در دوران سیاه استبداد و تحجر، سراسر حیات ثمر بخش خویش را در تلاش جهت اتحاد جهان اسلام و تربیت مبارزان آزادیخواه مسلمان برای اتحاد اسلامی و بازگشت تمدن اسلامی به دوره طلایی و شکوه و عظمت گذشته اش سپری کرد.

قاسمی افزود: نهضت «بازگشت به خویشتن» و «اتحاد امت اسلامی» که سید جمال در جوامع اسلامی استبدادزده آن روز پایه گذاری کرد، در دوره حیات وی و سالها و دهه ها پس از آن الهامبخش و محرک بسیاری از جنبش ها و خیزش های هویت طلب و آزادیخواه در جهان اسلام شد. سید جمال برای شناخت علل اصلی عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی و پیدا کردن نسخه های عملی سفرهای طولانی به اطراف و اکناف جهان بویژه کشورهای اسلامی داشت و برای روشنگری و تشکیل جنبش های بیداری، به انتشار روزنامه «عروه الوثقی» و توزیع آن در ۱۰ کشور اسلامی آن روز مبادرت کرد. دامنه تاثیرگذاری این روزنامه که با همکاری محمد عبده در پاریش منتشر شد، آنچنان گسترده بود که پس از انتشار ۱۸ شماره به محاق توقیف رفت.

رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در خصوص تاثیر آرا و اندیشه های سیدجمال الدین اسدآبادی در جهان امروز نیز گفت: آرمان اتحاد اسلامی او، هنوز هم از بنیادی ترین نیازهای امروز مسلمانان است، اما چراغی که او برافروخت هنوز فروزان است. در سالروز درگذشت سید جمال الدین اسدآبادی یاد و نام این اندیشمند و مبارز مسلمان را گرامی می داریم.