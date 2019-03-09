وکیل سابق ترامپ: دونالد بازهم دروغ گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل کوهن وکیل سابق دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تویئتری نوشت: رئیس جمهور باز هم دروغ گفت.
موضع گیری وی در حالی مطرح میشود که ترامپ پیشتر ادعا کرده بود کوهن از او تقاضای عفو کرده است.
وکیل سابق رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ترامپ بازهم دروغ گفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل کوهن وکیل سابق دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تویئتری نوشت: رئیس جمهور باز هم دروغ گفت.
موضع گیری وی در حالی مطرح میشود که ترامپ پیشتر ادعا کرده بود کوهن از او تقاضای عفو کرده است.
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