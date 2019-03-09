انسجام میان اقوام دستاوردمهم نمایشگاه ایران شناسی در بهارستان است

ناصر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نمایشگاه ایران شناسی در ناحیه ۱ شهرستان بهارستان اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره ایرانشناسی در بهارستان این است که استان‌های ایران و آداب و رسوم و فرهنگ‌های مختلف کشور به دانش اموزان معرفی شوند.

لطفی در ادامه با بیان اینکه در نظر داریم که هر ان چه در این استان‌ها عرضه می‌شود و اداب و رسوم موجود درآنها را ببه دانش آموزان شناسانیم افزود: این موضوع در برنامه‌های اموزش ابتدایی قرار گرفته است و مقرر شده که در سراسر کشور اجرا شود.

وی گفت: باتوجه به تنوع قومیتی که در شهرستان بهارستان وجود دارد مهم‌ترین دستاورد برگزاری این جشنواره انسجام بین اقوام است تا با فرهنگ و تمدن یکدیگر اگاه شوند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۱ بهارستان با بیان اینکه زمان برگزاری این جشنوار ه از ۱۸ تا ۲۱ اسفند ماه است گفت: این نمایشگاه به مدت ۴ روز در این شهرستان دایر خواهد بود و هدف اول ما حضور دانش اموزان بود اما مشاهده می‌کنیم که اولیا نیز به خوبی از برپایی این نمایشگاه استقبال کردند.