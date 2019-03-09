به گزارش خبرنگار مهر، منطقه کاشان در آستانه فصل بهار سفیدپوش شد و بارش برف در برخی از مناطق تا به حدی شدت گرفته بود که موجب تعطیلی مدارس، آب گرفتگی و انسداد راه‌های مواصلاتی این منطقه شد و بر همین اساس تمامی نیروی خدماتی و انتظامی در راستای کاهش خسارات و روان سازی عبور و مرور از اوایل بامداد امروز مشغول فعالیت بودند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بارش‌های اخیر در منطقه کاشان اظهار داشت: با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته در مناطق دشت کاشان بارش باران و در ارتفاعات نیز بارش برف پیش بینی شده بود، البته بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از این سامانه بارشی پیش بینی بارش برف در دشت کاشان نیز متصور بود.

عباس ارغوانی با بیان اینکه بالاخره دشت کاشان نیز بارش برف را به خود دید، افزود: میزان بارندگی در کاشان رکورد زده است به نحوی که تا ۹ صبح امروز ۲۴ میلی متر بارش نزولات آسمانی را در این منطقه شاهد بودیم که این بارش تا ساعت چهار ادامه داشت و بر اساس برآوردهای صورت گرفته اثربخشی خوبی نیز داشته است.

بارش باران در کاشان رکورد زد

وی با بیان اینکه اکثر بارش‌ها در مناطق به صورت برف بوده است، ابراز داشت: با تداوم روند بارش باران در شهرستان کاشان میزان بارش‌ها به ۳۱.۸ میلی متر رسید که در نوع خود رکورددار منطقه کاشان و آران محسوب می‌شود به نحوی که تا پنج سال اخیر این میزان حجم بارش در یک مقطعی زمانی را شاهد نبودیم.

وی با بیان اینکه با گذشت زمان این سامانه بارشی حضور خود را با بارش برف نشان داد، گفت: بارش برف موجب می‌شود تا میزان اثربخشی بارش‌ها در راستای تأمین آب بیشتر شده و این بارش برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی بسیار مؤثر است و بر همین اساس میزان بارش برف در قمصر ۲۲ سانتی متر، نیاسر ۱۳.۱ سانتی متر، برزک ۱۵ سانتی متر، آران و بیدگل ۱۷.۵ سانتی متر بوده است.

پیش بینی ورود سامانه‌های بارشی دیگر

ارغوانی با بیان اینکه فردا صبح اوج کاهش دما است، افزود: شدت کاهش دما تا روز یکشنبه ادامه دارد و بعد از آن شاهد افزایش دما تا پایان هفته خواهیم بود و در آینده نیز ورود چنین سامانه‌های بارشی دور از ذهن نیست چراکه ورود این سامانه‌های بارشی در این مقطع زمانی امری طبیعی است.

وی ابراز داشت: بر اساس توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی باغداران کاشانی باید با توجه به پیش بینی کاهش دما بخصوص در مناطق کوهستانی جهت مقابله با سرمازدگی اقدامات کنترلی از قبیل ایجاد دود در باغ و پوشاندن نهال و درختان کوچک و همچنین توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام کنند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: کشاورزان مناطق دشت کاشان با توجه به پیش بینی هوای مساعد در اواخر هفته جاری، جهت مبارزه با علف‌های هرز و عملیات سمپاشی اقدام و باغداران مناطق کوهستانی نیز نسبت به سفید کردن تنه درختان میوه مطابق دستورالعمل اقدام کنند.

انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از سرمازدگی شکوفه درختان

رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ورود سامانه بارشی به کاشان اظهار داشت: با توجه به کاهش شدید دما و همچنین بیدار شدن برخی از درختان نظیر بادام و آلوچه و احتمال بروز خسارت لازم است در صورت پایداری سرما و بروز یخبندان جهت جلوگیری از سرمازدگی شکوفه و میوه‌های تازه تشکیل شده، اقدامات کنترلی انجام شود.

مجید کافی زاده ضمن اشاره به روش‌های مقابله با سرمای بهاره افزود: حفاظت درختان از طریق گرم کردن هوای باغ، گرم کردن هوای باغ توسط بخاری‌های باغی که نیاز به تعداد حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ بخاری در هر هکتار است و سوخت آن می‌تواند روغن سوخته، گازوئیل، نفت سیاه و یا مخلوط گازوئیل و خاک اره باشد و یا استفاده از بخاری باغی متحرک در سطح باغ و استفاده از سوخت‌های جامد از جمله این روش‌ها است.

حفاظت درختان از طریق پاشیدن آب روی شکوفه درختان

وی ابراز داشت: حفاظت درختان از طریق پاشیدن آب روی شکوفه درختان با استفاده از روش آبیاری بارانی میسر بوده و در صورت وجود سیستم آبیاری بارانی و یا قطره‌ای در باغ می‌توان از میکرو جت بر روی تاج درختان استفاده و آب را بر روی تاج درختان پاشید و همچنین با پاشیدن آب و ایجاد لایه یخ بر روی جوانه‌ها باعث محافظت از سرما و همچنین یخ زدن آب باعث آزاد شدن گرما و گرم شدن محیط اطراف جوانه‌ها می‌شود.

کافی زاده گفت: کنترل سرمای بهاره نیز با مخلوط کردن هوای سرد و گرم در باغ امکان پذیر بوده که می‌توان با مخلوط کردن هوای سرد کف باغ با هوای گرم بالا به وسیله دستگاه مولد باد و بالگرد باعث گرم شدن هوا در اطراف جوانه‌ها شده و خطر سرما را کاهش داد.

غرقاب کردن زمین با آب چشمه

وی اظهار داشت: غرقاب کردن زمین باغ در زمان احتمال وقوع یخبندان باید در سطح باغ بوده و ترجیحاً با آب چشمه و قنات قبل از وقوع یخ زدگی انجام شود و نهال و درختان کوچک و تاج درخت‌ها نیز با گونی، پلی اتیلن و نایلون پوشانیده شود.

رئیس جهاد کشاورزی کاشان گفت: کشاورزانی که اقدام به کشت محصولات سبزی و صیفی به شیوه تونلی کرده‌اند از برداشتن پوشش پلاستیکی قبل از رفع خطر یخبندان خودداری کنند و در صورت تداوم سرما بیش از یک روز و بروز یخبندان استفاده از بخاری‌های باغی مؤثر بوده و ایجاد دود تأثیری در کنترل سرمازدگی نخواهد داشت.

بازگشایی راه‌های اصلی و فرعی

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان کاشان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه محور قمصر به جوشقان قالی ارتفاع برف به میزان قابل توجهی رسیده است، اظهار داشت: شاهد بارش برف در محور مشهد اردهال نیز بوده و با تلاش‌های راهداران محورهای اصلی و فرعی باز است و پس از آن برای آزادسازی راه‌های روستایی همکاران ما در سطح جاده‌های منطقه در حال فعالیت هستند.

حامد فلاحی محور جوشقان را دارای بیشترین حجم برف برف قلمداد کرد و افزود: توصیه می‌شود از تردد در این مسیر خودداری کرده و اگر اجبار به تردد در این بود مسافران با تجهیزات کامل و با نصب زنجیر چرخ در این مسیر تردد کنند.

فعالیت ۶ اکیپ راهدار در منطقه

وی با بیان اینکه شش اکیپ راهداری در سطح جاده‌های کاشان در حال فعالیت هستند، ابراز داشت: این واحدها در مجموع ۱۸ نفر را شامل می‌شوند و فعالیت آنها از دیشب آغاز شده و تا پایان بارش برف ادامه داشته و تمرکز ما نیز در محور قمصر به جوشقان است.

رئیس آبفای کاشان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بروز بارش برف موجب آب گرفتگی می‌شود، اظهار داشت: با بارش نزولات آسمانی برخی از معابر دچار آب گرفتگی می‌شود که برخی شهروندان دریچه فاضلاب را به اشتباه و از روی عدم اطلاع بر می‌دارند که این موضوع عواقب خوبی را به همراه ندارد.

محمدرضا اسدی با بیان اینکه با حذف دریچه فاضلاب حجم بالایی از آب وارد سیستم فاضلاب شهری می‌شود، افزود: با ورود چنین حجم از آب و با توجه به محدود بودن ظرفیت آب این فاضلاب‌ها ممکن است با مشکلات چون پس زدگی مواجه بشویم که عواقب آن گریبان گیر شهروندان کاشانی می‌شود.