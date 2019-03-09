به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت هند روز شنبه اعلام کرد که پاکستان بصورت عامدانه با جلوگیری از حضور خبرنگاران در مناطق بمباران شده، از درز اطلاعات و خبرها پیرامون مناطق بمباران شده توسط جنگنده‌های هندی جلوگیری می‌کند.

در این ارتباط سخنگوی وزارت خارجه هند گفته است که مقامات امنیتی پاکستان اجازه ندادند که تیمی متشکل از خبرگزاری‌ها از محل بمباران شده بازدید کنند.

دولت هند در عین حال افزوده است که حملات هوایی این کشور علیه آنچه مواضع گروه‌های تروریستی عنوان شده، موفقیت‌آمیز بوده و به نتایج مطلوب دست یافته است.

در چند روز گذشته رسانه‌های پاکستانی تصاویری از فعالیت مدرسه دینی تحت کنترل گروه موسوم به «جیش محمد» در شمال شرق پاکستان را منتشر کرده بودند. پیش از این هند اعلام کرده بود که با جنگنده‌هایش این مرکز آموزشی را هدف قرار داده و در جریان بمباران محل مذکور تعدادی از اعضای این گروه کشته شده‌اند. خبری که حال با پخش تصاویری از آن در رسانه‌های پاکستانی صحت آن زیر سوال رفته است.