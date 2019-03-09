قضات شریف و همکاران صدیق در مسئولان عالی قضایی شما را یاری خواهند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی انتصاب آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی (دام عزّه)

با تبریک انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری(دامه برکاته)، بیشک خدمت به نظام مقدس اسلامی در این منصب خطیر افتخار بزرگی است که نصیب جنابعالی شده است.

امید است در پرتو عنایات حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه در انجام وظایف محوله موفق باشید. مسلّماً وجود قضات شریف و همکاران صدیق در میان مسئولین عالی قضایی توفیق دیگر است که در انجام این مسئولیت مهم شما را یاری خواهد کرد.

از خداوند متعال برای جنابعالی و همه قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی آرزوی توفیق بیش از پیش مسألت می‌نمایم.



صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام