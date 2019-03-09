مشکلات اشتغال ۴۵ هزار فرزند ایثارگران در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، غلامرضا یاوند عباسی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی امور ایثارگران استان قزوین اظهار داشت: بسیاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران به دلیل تعارض و ابهام در ابلاغ نشدن آئین نامه اجرایی و تخصیص نیافتن اعتبار در کشور اجرایی نمی‌شود.

وی اضافه کرد: ایجاد پست‌های مدیریتی و نصب تابلوهای راهنمایی برای مشاوره ایثارگران و جانبازان از مهمترین اقدام دستگاه‌های اداری است.

عباسی تصریح کرد: رئیس جمهور و وزیر کشور بارها تاکید کرده‌اند مشکل ما کمبود منابع نیست بلکه مدیریت غیرصحیح و نامناسب در منابع است.

این مسئول به مشکلات درمانی شهدا و ایثارگران اشاره کرد و یاد آور شد: مشکل اساسی ما دست به دست شدن متولی درمان است که باعث شده بین دستگاه‌ها و بنیاد شهید مکاتبات فراوانی صورت گرفته و شاهد ناهماهنگی باشیم.

عباسی در خصوص خلاء های مدیریتی در حوزه خدمات شهدا و ایثارگران افزود: معمولاً اعتبار به اندازه کافی وجود دارد اما نظارت و تدبیر درستی برای استفاده و مدیریت این منابع وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکل اشتغال ۴۵ هزار نفر فرزند ایثارگران کشور اظهار داشت: مسئولان استان باید ایثارگران توانمند را شناسایی کرده و امور را به آنها بسپارند تا بتوانیم از ظرفیت آنها با توجه به قوانین استفاده کنیم.

مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران در مورد نصب تندیس شهدا گفت: خیلی از تندیس‌ها و تصاویر و طرح‌هایی که در حوزه شهدا تولید می‌شود مفهوم ندارد و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: یادواره شهدا جای طرح مسائلی سیاسی نیست و در این مراسم باید فرهنگ ایثار و شهادت ترویج شود تا همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در فعالیت‌های فرهنگی ایثار و شهادت مشارکت کنند.

عباسی با یادآوری بند «ج» ماده ۱۹۳ مبنی بر مناسب سازی اماکن و معابر عمومی اظهار داشت: طبق این قانون باید در مدت سه سال مناسب سازی اماکن و معابر عمومی پیگیری شود و اکنون با گذشت چند سال هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده‌ایم.

وی افزود: استفاده از سرویس بهداشتی مناسب، خرید از واحدهای صنفی، اخبار ناشنوایان و برخورداری از امکانات اجتماعی و اقتصادی از مهمترین محورهای مناسب سازی اماکن و معابر عمومی است.

عباسی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته مناسب سازی اماکن و معابر عمومی به فرهنگ عمومی تبدیل شده است اظهار داشت: مناسب سازی اماکن و معابر عمومی از مهمترین موضوعاتی است که متأسفانه در جامعه ایران مورد غفلت واقع شده است.

وی یادآور شد: در کشور آلمان با وجود اینکه تعداد معلولان و بازماندگان جنگ بسی ار پایین است، اما امکان دسترسی به تمام امکانات اجتماعی باعث شده تا شاهد حضور چشمگیر آنها در جامعه باشیم و این تصور را در ذهن متبادر می‌کند که آلمانی‌ها معلول زیاد دارند.

عباسی افزود: در کشور الجزایر وزارتی تحت عنوان وزارت المجاهدین وجود دارد که مختص به رزمندگان است و سیاست‌های این کشور به قدری از بازماندگان جنگ حمایت می‌کند که گویا همه وزارت خانه‌های این کشور در خدمت جانبازان هستند.

عباسی به اراده و عزم جمهوری اسلامی برای حمایت همه جانبه از جانبازان اشاره کرد و گفت: سیاست‌های متجاوزانه آمریکا باعث شده تا تعریف آنها از یک بازمانده جنگ این باشد که شخصی به مدت ۲۴ ساعت از تمامیت ارضی کشور دفاع کند مستحق حمایت است و این درحالی است که با وجود رزمندگان انقلاب اسلامی هماهنگی لازم را برای حمایت از بازماندگان جنگ انجام نمی‌شود.

مسئول هماهنگی امور ایثارگران کشور در ادامه سخنان خود به اجرای قوانین تاکید کرد و گفت: در قانون آمده که همه دستگاه‌های اداری مکلف هستند یک نفر را مسئول پیگیری امور ایثارگران و جانبازان کنند و برای این فرد پست اداری و اعتبار نیز لحاظ شود.

عباسی خاطرنشان کرد: با ابلاغ وزیر کشور تاکید شده هر سه ماه یک بار هماهنگی‌های لازم برای امور شهدا و ایثارگران در قالب جلسات منظم با حضور متولیان شهدا و جانبازان تشکیل شود.

وی در مورد اهمیت تشکیل جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: این جلسه باید با هم افزایی فرهنگی در حوزه شهدا و ایثارگران همواره در استان‌ها برگزار شده و از ارائه آمار و گزارش‌های بی کیفیت در این جلسات خودداری شود.

عباسی اظهار داشت: مسئولان باید همواره در شورای ترویج فرهنگ و شهادت این پرسش را مطرح کنند که چرا فردی از گفتن فرزند شهید ابا دارد در حالی که در کشورهای دیگری نظیر استرالیا این موضوع کاملاً برعکس است.

مشاور وزیر کشور و مسئول امور ایثارگران یادآور شد: ۵۱ سیاست و برنامه کاربردی برای جانبازان و ایثارگران درون یک کتاب تحت عنوان سند کاربردی جانبازان و ایثارگران تألیف شده که باید در دسترس خانواده شهدا و جانبازان قرار گیرد.