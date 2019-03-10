به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که از ۱۰ فصل در ۲۴۷ صفحه سامان یافته است در صدد پاسخ به این پرسش است که: چه کسانی بر دنیا حکومت می‌کنند؟ چگونه به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند؟ این رهبران کجا هستند و ملت‌های تحت سلطه چگونه‌اند؟ آیا آنان می‌توانند بر قدرت سوداگری و دکترین ملی غلبه کنند و متحول شوند و سرزنده و مستعد به زندگی امیدوار باشند؟

سرفصل‌های این کتاب عبارت است از: بازخوانی مسئولیت روشن‌فکران، اسناد شکنجه و فراموشی تاریخی، دست نامرئی قدرت، زوال آمریکا؛ علل و عوامل، آیا آمریکا ابرقدرت است، اسرائیل و فلسطین؛ گزینه‌های واقعی، «هیج جیز برای دیگران نیست» جنگ طبقاتی در آمریکا، ایالات متحده یک دولت تروریستی پیشرو است، آیا ایران بزرگترین تهدید برای صلح جهانی است؟ اربابان نوع بشر.

وارونه‌سازی ارزش‌ها، اهمیت حادثه یازده سپتامبر، پارادایم شکنجه، تروریست‌پروری، تهدید ایران و چین، سنجش زوال آمریکا، اسرائیل و فلسطین، از دست دادن چین و ویتنام، اسرائیل و حزب جمهوری‌خواه، بزرگترین تهدید، ابرقدرت دوم و نگاه به آینده، برخی از موضوعات این کتاب است.

کتاب چه کسی بر جهان حکومت می‌کند؟ نوشته نوآم چامسکی با ترجمه حسین جعفری موحد به هم دفتر نشر معارف در سال جاری به بهای ۲۰ هزار تومان منتشر شد.