به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: گشت مرزی و نیروهای اجرای قانون، شمار زیادی مهاجر غیرقانونی را در مرز بازداشت کرده‌اند.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص نوشت: آنها وارد آمریکا نمی‌شوند. دیوار در حال ساخته شدن است و در آینده و حال به ما کمک زیادی می‌کند.

گفتنی است، پس از پافشار ی ترامپ مبنی بر دریافت حدود ۶ میلیارد دلار بودجه برای تکمیل دیوار مرزی میان این کشور با مکزیک و عدم تخصیص آن، وی وضعیت اضطراری اعلام کرد؛ اقدامی که واکنش‌های زیادی را با خود به همراه داشت.