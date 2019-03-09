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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱:۲۵

تلاش مجدد «ترامپ» برای مهم جلوه‌دادن احداث دیوار مرزی با مکزیک

تلاش مجدد «ترامپ» برای مهم جلوه‌دادن احداث دیوار مرزی با مکزیک

رئیس جمهوری آمریکا بازهم تلاش کرد تا احداث دیوار مرزی با مکزیک را مهم توصیف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: گشت مرزی و نیروهای اجرای قانون، شمار زیادی مهاجر غیرقانونی را در مرز بازداشت کرده‌اند.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص نوشت: آنها وارد آمریکا نمی‌شوند. دیوار در حال ساخته شدن است و در آینده و حال به ما کمک زیادی می‌کند.

گفتنی است، پس از پافشار ی ترامپ مبنی بر دریافت حدود ۶ میلیارد دلار بودجه برای تکمیل دیوار مرزی میان این کشور با مکزیک و عدم تخصیص آن، وی وضعیت اضطراری اعلام کرد؛ اقدامی که واکنش‌های زیادی را با خود به همراه داشت.

کد مطلب 4563696

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