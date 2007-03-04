به گزارش خبرنگار مهر، امسال برای اولین بار بررسی و مطالعه درباره حداقل حقوق و دستمزد سال آینده کارگران به ستاد مزد واگذار شد که این ستاد نیز از حدود شش ماه قبل بررسی‌های خود را در این خصوص آغاز کرد.

یکی از اهداف اصلی تشکل ستاد مزد تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 86 براساس اطلاعات فراگیر و واقعی گزارش شده است.

این ستاد سپس با نظرخواهی از کارگاه ها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بررسی آن، پیشنهادات خود را به شورای عالی کار ارسال کرد.

اولین جلسه شورای عالی کار هم با حضور نمایندگان جدید کارگران در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور و اعضای جدید کانون عالی کارفرمایی چهارشنبه گذشته تشکیل شد. همچنین گروه های مطالعاتی وزارت کار و ستاد مزد، نتیجه بررسی های خود درباره سبد هزینه خانوار را به شورای عالی کار ارائه کردند.

البته موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شورای تعیین حقوق و دستمزد گفته است: نماینده کارفرمایان و کارگران حداقل حقوق سال 86 را از 180 تا 230 هزار تومان به کمیته سه جانبه شامل نماینده کارگران، کارفرمایان و وزارت کار پیشنهاد کرده‌اند که البته این پیشنهاد هنوز به تصویب این کمیته نرسیده است.

برهمین اساس، فردا 14 اسفند ماه قرار است شورای عالی کار وضعیت حداقل حقوق و دستمزد سال 86 را تعیین تکلیف کند.