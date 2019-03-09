امیدواریم هجرت آیت الله عیسی قاسم سرآغاز پیروزی ملت بحرین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی در آئین تکریم از عالم مجاهد آیت الله عیسی قاسم که شامگاه شنبه در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: ورود آیت الله عیسی قاسم را به ایران اسلامی و شهر مقدس قم که حرم کریمه اهل بیت (ع) است خوش آمد می‌گوئیم.

وی با اشاره به ملاقات خود در سال‌های قبل و اوایل انقلاب اسلامی با رهبر شیعیان بحرین گفت: شرایط ایران اسلامی در روزی که من شما را زیارت کردم با امروز بسیار متفاوت است و امروز در ایران، اسلام حاکم است.

این عضو فقهای شورای نگهبان بیان داشت: در آن زمان زمینی را در قم برای احداث مسجد و مدرسه برای شیعیان بحرین در نظر گرفته بودیم و سند این زمین به اسم اینجانب است اما در ذیل آن آمده که اینجا وقف است و متعلق به شیعیان بحرین می‌باشد و امروز نیز در اختیار آنان است.

وی خطاب به آیت الله عیسی قاسم گفت: ما امروز در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بخاطر همه مشقت‌ها و سختی‌ها و زندان بودن‌ها شما در مسیر دفاع از اسلام از شما تجلیل می‌کنیم.

آیت الله یزدی بیان داشت: امروز ایران اسلامی جمعیتی دو برابر قبل از اوایل انقلاب دارد و شرایط حوزه‌های علمیه و فرهنگی کشور بسیار بهتر شده و هزاران نفر در حوزه علمیه قم به تحصیل علوم اسلامی و تربیت شاگردان می‌پردازند.

اسلام در تمامی ساختارهای حکومتی ایران حاکم است

وی با بیان اینکه در تمامی ساختارهای حکومتی این کشور اسلام حاکم است، افزود: افتخار دارم به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان مراقب باشیم آنچه که مجلس تصمیم گرفته می‌شود مغایر و یا خلاف دستورات اسلام نباشد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: در تاریخ گذشته، سراغ نداریم که مثل امروز اسلام در سطح دنیا در این حد مطرح باشد و این ایستادگی به همت امثال عالم مجاهد آیت الله عیسی قاسم و علمای دیگر از جمله سیدحسن نصرالله است.

وی گفت: بسیاری از هجرت‌ها سرآغاز پیروزی بوده و امیدواریم هجرت آیت الله عیسی قاسم نیز سرآغازی برای پیروزی ملت بحرین باشد.

آیت الله یزدی بیان داشت: در ایران در زمان شاه، امام راحل را تبعید کردند و ایشان مجبور به هجرت شدند اما روزی رسید که امام راحل به ایران بازگشتند و استقبال بی نظیری از ایشان صورت گرفت.

وی تأکید کرد: با اقدامات علمای بزرگ امثال آیت الله عیسی قاسم امروز با استفاده از ابزارهای نوین می‌توان اسلام را روز به روز به دنیا معرفی کرد.