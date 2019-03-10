به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون کاراته ۱۲ دی ماه به پایان رسید و دبیر مجمع همان زمان اعلام کرد که ۲۳ نفر ثبت نام کرده‌اند. این در حالی بود که اسامی دو نفر اعلام نشد و تنها نام ۲۱ نفر در اختیار رسانه قرار گرفت.

در بررسی اولیه پرونده نامزدهایی که ثبت نام کرده بودند اسامی ۱۴ نفر به دلایل مختلف از جمله انصراف، نداشتن سوابق مدیریتی و تحصیلی مجوز حضور در مجمع را نگرفتند و پرونده هومان عسگری، سیدعباس احمدپناهی، جمشید زند، علی قاسمی، سیدحسن طباطبایی، احمد شقاقی، حسین مطیعی، مسعود رهنما و سید کامران هروی برای بررسی نهایی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

شنبه ۱۸ اسفندماه وزارت ورزش اسامی ۵ نفر را برای حضور در مجمع اعلام کرد و امروز هم سه نفر دیگر به این جمع اضافه شد تا پنجشنبه هفته جاری شاهد رقابت عسگری، شقاقی، مطیعی، هروی، صفانیا، پناهی، قاسمی و طباطبایی باشیم.

اما نکته حائز اهمیت حضور یک نام جدید در بین نفرات تأیید صلاحیت شده است. در هیچکدام از اخبار قبلی نامی از علی محمدصفانیا دیده نمی‌شود و مشخص نیست این شخص چگونه ثبت نام کرده و نامش در لیست تأیید شده‌های نهایی وجود دارد! آیا این موضوع شائبه مهندسی انتخابات را این بار در کاراته تقویت نمی‌کند؟

آیا وی با حضور در فدراسیون کاراته در تاریخ مقرر و تکمیل مدارک برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده است؟ اگر طبق روال قانونی ثبت نام وی صورت گرفته چرا پیش از این اسم او اعلام نشده است؟ همان زمان پایان ثبت نام نیز رسانه‌ها به حضور دو نام مشکوک و البته مجهول هم اشاره کردند ولی کسی پاسخی برای آن پیدا نکرد و دبیر مجمع نیز جواب قانع کننده‌ای نداد! به نظر می‌رسد صفانیا یکی از همان دو نفری است که از همان ابتدا نامشان از سوی دبیر مجمع به طرز مشکوکی مخفی ماند و اعلام نشد.

از سوی دیگر در بین این هشت نفر، کاندیداهایی هستند که سابقه نشستن روی صندلی ریاست و سرپرستی فدراسیون کاراته را دارند. نفراتی که با عملکرد متفاوت تلاش دارند یک بار دیگر سکان هدایت کاراته را برعهده بگیرند. نفراتی که روزمه مشخصی در بین اهالی کاراته دارند و همین کارنامه می‌تواند در انتخابات تعیین کننده باشد.

صندلی ریاست کاراته سال‌ها دست افراد مختلف دست به دست شده و همین موضوع تجربه خوبی برای اعضای مجمع است. فردی که در دوره اول مدیریت خود ضعیف کار کرده، در دوره دوم نیز نه تنها از آن تجربه تلخ درس نگرفته، بلکه ضعیف‌تر از قبل با کاراته وداع کرده است. برعکس آن هم بوده، فردی که دوره خوبی را در فدراسیون سپری کرده، در دوره دوم هم به حق مورد اعتماد اعضای مجمع قرار گرفته و کارنامه موفقی هم از خود برجای گذاشته است.

نامزدی که دوره اول مسئولیت خود را به پایان نبرده و با حواشی و مشکلات عدیده کاراته را به ورطه نابودی کشانده، چگونه انتظار دارد یک بار دیگر اهالی کاراته به او اعتماد کنند؟ آیا اهالی کاراته در آستانه المپیک و در حالی که کاراته روند خوبی را طی می‌کند یک بار دیگر باید شاهد حاشیه‌های فراوان باشند. به عبارت ساده‌تر و به قول قدیمی‌ها آزموده را آزمودن خطاست و بدون شک اعضای مجمع به خوبی با بررسی دقیق به برنامه‌ها و عملکرد افراد رأی اعتماد خواهند داد.

مجمع انتخابات فدراسیون کاراته پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد و اعضای مجمع انتخابات فدراسیون از بین هشت نامزد انتخاباتی یک نفر را به عنوان رئیس آینده فدراسیون انتخاب خواهند کرد.