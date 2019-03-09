۷۰نیروی شهرداری گرگان لیسانس روابط عمومی دارند/کمبودنیروی سازمانی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه، صد و بیست و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان با حضور اعضای شورای شهر، شهردار و مدیران شهرداری گرگان و حجت یزدویی سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری گرگان برگزار شد.

در ابتدای دو لایحه ای که از طرف فرمانداری برگشت یا مستندات بیشتری خواسته شده بود، (لایحه در خصوص بررسی طرح تفضیلی شهر گرگان و لایحه در خصوص ارائه مستندات درباره ردیف پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی) مطرح شد.

سخنگوی شورای شهر گرگان در خصوص مصوبات گفت: اکثر شوراهای شهر کشور واحد مصوبات دارند و لزومی ندارد که همه مصوبات در شورای شهر بررسی شود و باید این واحد را در گرگان هم ایجاد کرد.

حمیدرضا آقاملایی شهرداری را برآیند تفکر شورا دانست و گفت: فرقی بین شهرداری و شورا نیست و مردم عملکردها را می بینند.

۷۵۰ پست مصوب در شهرداری گرگان وجود دارد

در این جلسه که بررسی ۳۲ نامه و لایحه را در دستور کار داشت بیشتر وقت صحن شورا به لایحه انتقال دائم سه تن از کارمندان شهرداری که به صورت مأمور به خدمت از شهرداری های گنبدکاووس و سرخنکلاته به شهرداری گرگان آمده بودند، اختصاص یافت.

شهردار گرگان در خصوص این لایحه اظهار کرد: برخی از اعضای شورا از ما خواستند که انتقال این افراد به شهرداری را پیگیری کنیم و مجدداً این لایحه به صحن آمد.

عبدالرضا دادبود افزود: ۷۵۰ پست مصوب داریم اگر تبدیل نیروهای قراردادی به پیمانی اتفاق بیفتد در خوشبینانه ترین حالت ما می توانیم ۳۰۰ نفر را تبدیل وضعیت کنیم یعنی از ۷۰۰ پست سازمانی با احتساب وضع موجود ۳۵۰ الی ۴۰۰ پست پر می شود و ۳۰۰ پست خالی خواهد ماند.

وی تصریح کرد: با توجه به این اتفاقات با انتقال تعداد محدودی از افرادی که می توانستند در سازمان به ما کمک کنند، موافقت شد.

دادبود اضافه کرد: حدود ۴۰ درخواست انتقال به شهرداری گرگان داشتیم که سه نفر آنها مورد تأیید قرار گرفتند و عملکرد آنها هم رضایت بخش است.

وی افزود: این افراد می توانند بیشتر از این هم خدمت کنند اما اکنون صحبت انتقالی آنها مطرح است.

کمبود نیروی سازمانی دلیل استفاده از نیروهای قراردادی

دادبود در خصوص استفاده از افراد قراردادی در پست های شهرداری گفت: به دلیل کمبود نیروی سازمانی ما مجبور هستیم از نیروهای قراردادی استفاده کنیم و این امر از نظر ما اشکالی ندارد زیرا تأییدیه دیوان محاسبات را گرفته و از طریق بازرسی پیگیر آن هستیم.

وی با تأکید بر حمایت از تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری، اظهار کرد: حدود ۷۰ نیروی شهرداری لیسانس روابط عمومی هستند و تناسبی در این زمینه وجود ندارد.

فائزه عبداللهی هم در ادامه گفت: در ۱۰ ماهه درآمد شهرداری گرگان ۵۷ درصد آن هزینه جاری بوده و بخش عمرانی کم رنگ تر است.

این عضو شورای شهر گرگان ادامه داد: ۷۹۰ پست سازمانی داریم که در اکثر آنها از جمله شهرداران مناطق و معاونت ها از نیروهای قراردادی استفاده شده است و این خلاف قانون است.

وی تصریح کرد: طبق دستورالعمل سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ استفاده از این نیروها خلاف قانون بوده و نمی توانیم آنها را به عنوان سرپرست بگذاریم.

جلوی ورود نیروی انسانی بیشتر به شهرداری گرفته شود

عبداللهی تأکید کرد که کار کردن این افراد (سه فردی که در خواست انتقالی داشتند) اکنون که ۶ ماه از خدمت آنها گذشته خلاف قانون است که البته این حرف توسط دادبود رد شد و وی گفت می توان ۶ ماه دیگر یا بیشتر قرارداد آنها را تمدید کرد.

عبداللهی گفت: این امر هزینه های جاری شهرداری را بیشتر می کند و باید توان مالی خود را بسنجیم و مانند دوره های گذشته جلوی ورود نیروی انسانی را به شهرداری بگیریم.

وی با اشاره به رقم بودجه ۹۸ بیان کرد: با ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی شهرداری در سال ۹۸ نمی توان به اندازه ۲۵۰ میلیارد امسال فعالیت عمرانی انجام داد و باید دنبال سرمایه گذار بود و هزینه های اضافی را کاهش داد.

دیگر عضو شورای شهر گرگان در خصوص این لایحه گفت که مدیریت اجرایی شهر بر عهده شهردار است و باید اجازه داد که شهرداری خلاهای خود را پر کند.

واکنش عضو شورا به فیلم منتشر شده از وی

حمیدرضا آقاملایی همچنین به فیلمی که توسط یکی از خبرنگاران از سخنان وی منتشر شده بود واکنش نشان داد و گفت: باید تفاوتی بین کسانی که صداقت در گفتار و رفتار دارند با دیگران وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است که این فیلم در خصوص قدردانی آقاملایی از اعضای شورای شهر بود که سهواً نام دو نفر جا افتاد، البته در ابتدای وی به صورت کلی از همکارانش تشکر کرده بود.

علی اصغر یوسفی، رئیس شورای شهر گرگان هم خطاب به اهالی رسانه حاضر در صحن گفت که از پیشنهادات سازنده استقبال می کنیم و باید واقعیات انعکاس داده شود.

محمدابراهیم جرجانی هم گفت: خبرنگاران هر چه را که ببینند و بشنوند می نویسند و بازتاب می دهند و حتماً نیاز نیست که باب دل ما بنویسند.

شهرداری پرسنل توانمندی دارد

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص لایحه انتقالی سه کارمند بیان کرد: شهرداری گرگان به بلوغ کامل رسیده است و پرسنل توانمندی دارد و اگر قرار است اتفاقی در این زمینه بیفتد باید کاری کرد که شرایط کارمندان شهرداری بهتر شود.

وی تصریح کرد: تکلیف این لایحه مشخص شده بود اما همکاران شورا خواستند تا دوباره این لایحه به صحن بیاید ولی این کار به ضرر شهرداری خواهد شد زیرا مطمئناً افراد دیگری هستند که تمایل دارند به شهرداری گرگان وارد شوند.

جرجانی گفت: نیرویی که پنج سال سابقه خدمت دارد و یا لیسانس علوم کشاورزی دارد چه توانمندی را وارد شهرداری گرگان خواهد کرد.

در ادامه حسین ربیعی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی ۲۲ پروژه شهرداری گرگان اظهار کرد: نباید ساخت و سازهای کوچک را عنوان پروژه نامید، به عنوان مثال افتتاح خانه فرهنگ یک پروژه نیست و یک طرح است.

وی همچنین در خصوص افزایش عوارض در سال ۹۸، چنین توضیح داد: تمدید پروانه رایگان امسال بود ولی سال آینده باید عوارض دهند و مردم می توانند از فرصت باقیمانده استفاده کنند و پروانه های خود را تمدید کنند.

لایحه انتقال سه نفر به شهرداری گرگان که بیشتر وقت شورا را گرفت برای بررسی بیشتر به هیات رئیسه رفت.