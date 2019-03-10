تشکیل ۸۴ پرونده تخلف صنفی در قروه/کشف ۳ مورد احتکار

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات از ابتدای بهمن ماه سال جاری در شهرستان قروه اجرا و تا ۱۵ فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت.

در همین زمینه مسئول واحد بازرسی و نظارت صنعت و معدن قروه به تشکیل پرونده برای ۸۴ واحد صنفی و معرفی به تعزیرات حکومتی از زمان آغاز اجرای این طرح تا کنون اشاره کرد.

اسداله رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر ارزش پرونده‌های تشکیل شده را ۲۰۰ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۱۷۴ تومان دانست و افزود: از این تعداد پرونده ۳ مورد شامل خواربار، قند، شکر، برنج تنظیم بازاری و روغن مربوط به گشت نظارتی احتکار بود.

به گفته وی از این ۸۴ فقره پرونده ۱۰ مورد گران فروشی، ۷ مورد کم فروشی که بیشتر در خبازی‌ها صورت گرفته و همچنین ۶ مورد قاچاق سیگارت و لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی ثبت شده است.

رضایی دیگر موارد تخلف را مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا، ارائه ندادن فاکتور خرید، صادر نکردن صورت حساب و … عنوان کرد.

وی به فرهنگ ارائه فاکتور خرید کالا و خدمات از سوی واحد صنفی و درخواست فاکتور خرید کالا و خدمات از سوی خریدار اشاره کرد و خواستار رعایت سود قانونی واحدهای صنفی و انصاف در معاملات شد.

رضایی در ادامه بر مشارکت مردم در راستای اعلام شکایات به ستاد خبری صنعت، معدن و تجارت با شماره ۱۲۴ و بازرسی و نظارت اتاق اصناف به شماره ۰۸۷۳۵۲۲۵۰۱۰ تأکید کرد.