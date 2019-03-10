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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷

در اجرای طرح نظارتی نوروز؛

تشکیل ۸۴ پرونده تخلف صنفی در قروه/کشف ۳ مورد احتکار

تشکیل ۸۴ پرونده تخلف صنفی در قروه/کشف ۳ مورد احتکار

قروه- تشکیل ۸۴ فقره پرونده تخلف صنفی در قروه به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از زمان اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز تا کنون صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات از ابتدای بهمن ماه سال جاری در شهرستان قروه اجرا و تا ۱۵ فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت.

در همین زمینه مسئول واحد بازرسی و نظارت صنعت و معدن قروه به تشکیل پرونده برای ۸۴ واحد صنفی و معرفی به تعزیرات حکومتی از زمان آغاز اجرای این طرح تا کنون اشاره کرد.

اسداله رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر ارزش پرونده‌های تشکیل شده را ۲۰۰ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۱۷۴ تومان دانست و افزود: از این تعداد پرونده ۳ مورد شامل خواربار، قند، شکر، برنج تنظیم بازاری و روغن مربوط به گشت نظارتی احتکار بود.

به گفته وی از این ۸۴ فقره پرونده ۱۰ مورد گران فروشی، ۷ مورد کم فروشی که بیشتر در خبازی‌ها صورت گرفته و همچنین ۶ مورد قاچاق سیگارت و لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی ثبت شده است.

رضایی دیگر موارد تخلف را مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا، ارائه ندادن فاکتور خرید، صادر نکردن صورت حساب و … عنوان کرد.

وی به فرهنگ ارائه فاکتور خرید کالا و خدمات از سوی واحد صنفی و درخواست فاکتور خرید کالا و خدمات از سوی خریدار اشاره کرد و خواستار رعایت سود قانونی واحدهای صنفی و انصاف در معاملات شد.

رضایی در ادامه بر مشارکت مردم در راستای اعلام شکایات به ستاد خبری صنعت، معدن و تجارت با شماره ۱۲۴ و بازرسی و نظارت اتاق اصناف به شماره ۰۸۷۳۵۲۲۵۰۱۰ تأکید کرد.

کد مطلب 4563726

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