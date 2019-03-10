زیدان و چهار گزینه برای مربیگری/ شانس حضور در کدام تیم بیشتر است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، زین‌الدین زیدان، سرمربی سابق تیم فوتبال رئال مادرید، توجه ۴ تیم مطرح اروپایی را به خود جلب کرده است. این تیم‌ها پاری‌سن ژرمن، چلسی، یوونتوس و رئال مادرید هستند که باید زیزو در تابستان در انتظار پیشنهاد رسمی‌شان باشد.

گزینه پیچیده چلسی است. این تیم بیشترین شانس برای کار با زیدان را ندارد. دلیلش این است که فیفا تیم لندنی را از فعالیت در پنجره نقل و انتقالات محروم کرده است و شاید آن‌ها به بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا هم نرسند.

پاری‎سن ژرمن تیمی است که به هر قیمتی می‌خواهد به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا برسد. از طرفی احتمال حضور زیدان در تیم ملی فرانسه هم کم شده چون دیدیه دشان تا سال ۲۰۲۰ سرمربی این تیم خواهد ماند.

رئال مادرید تیمی است که زیدان بهترین موفقیت‌های دوران مربی‌گری‌اش را در آن کسب کرده و این تیم با رفتنش سرگردان شده است. البته که بعید است این تیم برای بازگرداندن زیزو پافشاری کند، اما طبیعتاً ناراضی هم نخواهد بود اگر بتواند با او قرارداد ببندد.

تیمی که بیشترین شانس برای همکاری با او را دارد اما یووه است که کریس رونالدو را هم به خدمت گرفته و مانند تیم فرانسوی تصمیمش برای رسیدن به لیگ قهرمانان جدی است. سران یووه می‌دانند زیدان متخصص اروپا شده و از طرفی سرمربی فرانسوی هم می‌داند که ابزارش را برای رسیدن به موفقیت در این تیم دارد.