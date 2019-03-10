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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۷:۱۶

رضایت از حضور در ژاپن؛

ستاره اسپانیایی در اندیشه شروع مربیگری/ اینیستا سرمربی بارسلونا؟

ستاره اسپانیایی در اندیشه شروع مربیگری/ اینیستا سرمربی بارسلونا؟

«آندرس اینیستا» که پیش از این به مربی‌گری فکر نمی‌کرد، اعتراف کرده که حالا این شغل برایش یک گزینه است و برای آینده روی آن فکر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اندرس اینیستا که بعد از جدایی از تیم فوتبال بارسلونا به کارش در لیگ فوتبال ژاپن ادامه می‌دهد حالا گزینه‌ای برای بعد از دوران بازی کردن دارد و آن هم مربی‌گری است.

هافبک اسبق آبی و اناری‌ها که در ویسل کوبه بازی می‌کند در این باره این‌چنین توضیح داده است: پیش از این هرگز خودم را در پست مربی‌گری نمی‌دیدم و حتی تصورش را هم نمی‌کردم، اما حالا فکر می‌کنم این یکی از گزینه‌های من برای آینده است.

او از زندگی جدید در ژاپن راضی است: حالا به نسبت قبل بیشتر هماهنگ است، هم به عنوان زندگی هر روزه و هم به عنوان یک ورزشکار شاغل در این کشور. البته که تغییر همیشه استرس به همراه دارد.

او با وجود جدایی از بارسا مدعی شده اخبار این تیم را دنبال می‌کند: حالا بازی‌ها را از دور و با آرامش بیشتر دنبال می‌کنم. مثل یک هوادار هستم و امیدوارم خوب کار کنند، هر زمان این اتفاق بیفتد عالی است.

کد مطلب 4563731

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