به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اسامی‌ای که از او به عنوان سرمربی فصل آینده تیم فوتبال رئال مادرید یاد می‌شود مائوریسیو پوچتینو است.

او که سابقه کار در اسپانیا و تیم فوتبال اسپانیول را دارد، در حال حاضر سرمربی تاتنهام انگلیس است و توانسته با این تیم عملکرد خوبی داشته باشد.

پوچتینو اخیراً این چنین گفته است: البته که بازخواهم گشت. مردم همیشه دوست دارند پروژه‌های جدید داشته باشند. من هم دوست دارم روزی به آنجا بازگردم و فوتبالی را ارائه دهم تا برنده باشد و مردم دوست داشته باشند.

هدف از این سوال خبرنگاران بحرانی است که در رئال مادرید وجود دارد و پوچتینو در واکنش به این موضوع این چنین گفته است: ما هم‌تیمی هستیم و من به او احترام می‌گذارم. می‌دانم که آن داخل چه اتفاقاتی افتاده است.