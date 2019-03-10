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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۰

«پوچتینو» و دامن زدن به شایعه مربی‌گری در رئال

«پوچتینو» و دامن زدن به شایعه مربی‌گری در رئال

سرمربی تاتنهام مدعی شده دوست دارد روزی به اسپانیا بازگردد و فوتبالی ارائه دهد که مردم آن را دوست دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اسامی‌ای که از او به عنوان سرمربی فصل آینده تیم فوتبال رئال مادرید یاد می‌شود مائوریسیو پوچتینو است.

او که سابقه کار در اسپانیا و تیم فوتبال اسپانیول را دارد، در حال حاضر سرمربی تاتنهام انگلیس است و توانسته با این تیم عملکرد خوبی داشته باشد.

پوچتینو اخیراً این چنین گفته است: البته که بازخواهم گشت. مردم همیشه دوست دارند پروژه‌های جدید داشته باشند. من هم دوست دارم روزی به آنجا بازگردم و فوتبالی را ارائه دهم تا برنده باشد و مردم دوست داشته باشند.

هدف از این سوال خبرنگاران بحرانی است که در رئال مادرید وجود دارد و پوچتینو در واکنش به این موضوع این چنین گفته است: ما هم‌تیمی هستیم و من به او احترام می‌گذارم. می‌دانم که آن داخل چه اتفاقاتی افتاده است.

کد مطلب 4563733

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