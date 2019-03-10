به گزارش خبرگزاری مهر، نیمار جونیور بازیکنی است که فلورنتینو پرس و تیم فوتبال رئال مادرید برای نجات از بحران از فصل آینده روی او حساب کرده و دوست دارند او را به خدمت بگیرند.

ستاره برزیلی پیش از این در تیم فوتبال بارسلونا بازی می‌کرد و حالا در پاری‌سن ژرمن از رویاهایش که رسیدن به توپ طلا و قهرمانی در اروپا بوده دور شده و رئال مادرید که این موضوع را می‌داند به دنبال به خدمت گرفتنش است.

روزنامه اسپانیایی اسپورت مدعی شده سفیدپوشان مادرید پیشنهادی ۳۵۰ میلیون یورویی برای او آمده کردند تا مالک ثروتمند عرب پاری‌سن ژرمن را متقاعد به فروشش کنند. از آنجایی که ۳ سال از قرارداد نیمار با تیم فرانسوی باقی مانده و مالک این تیم فردی ثروتمند است رئال چاره‌ای جز ارائه چنین پیشنهادی ندارد و این را می‌داند که حتی این پیشنهاد هم تضمینی برای جذب ستاره برزیلی نیست.

اما این تمام ماجرا نیست و پرس برای متقاعد کردن خود نیمار هم تصمیم گرفته دستمزد او را افزایش دهد. او جدا از اینکه ترانسفر هنگفتی برای نیمار در نظر گرفته می‌خواهد سالانه ۴۵ میلیون یورو هم به خود نیمار دستمزد بدهد.