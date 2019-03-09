به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با «الفرات» جزئیات برنامه‌های سفر آتی حسن روحانی رئیس جمهوری به عراق را تشریح کرد.

ظریف در این گفتگو از دیدار حسن روحانی با آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالیقدر تشیع در نجف خبر داد.

سفر روحانی به عراق، نقطه آغاز جدیدی در روابط با بغداد

وزیر خارجه ایران در گفتگو با برنامه «کالوس» شبکه تلویزیونی الفرات عراق که شنبه شب پخش گردید، گفت: من سفرهای متعددی به عراق داشتم از جمله چند وقت پیش که با استقبال گرم در بغداد، اربیل، سلیمانیه، کربلا و نجف اشرف مواجه شدم. رئیس جمهور روحانی برای اولین بار طی تصدی این پست به عراق سفر خواهد کرد و من فکر می‌کنم این سفر نقطه آغاز جدیدی در روابط ما با عراق باشد.

وی افزود: ما با عراق توافقنامه‌های متعددی بویژه در زمینه مرزها داریم که اجرا شده است اما سفر رئیس جمهور روحانی به عراق در وهله اول به منظور تقویت روابط دولت و ملت عراق و ایران و نیز ایجاد امکانات مشترک اقتصادی صورت می‌گیرد. سفر به نجف اشرف و دیدار با آیت الله سیستانی مرجعیت عالیقدر از برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به عراق است.

ظریف اظهار داشت: دولت و مردم عراق از حاکمیت برخوردارند و ما اینجا برای همکاری با بغداد و ایجاد فرصت‌های مشترک بین دو ملت حضور داریم و می‌خواهیم که منافع مشترک دو کشور در منطقه را محقق سازیم. آنچه برای ما مهم است بهبود اوضاع دو کشور و توسعه امنیت در منطقه است. عراق عامل مهمی در منطقه است و بدون آن در منطقه امنیت وجود ندارد.

آمریکا به عراق برای قطع رابطه با ایران فشار می‌آورد

وزیر خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا به عراق برای قطع روابطش با همسایه خود ایران فشار می‌آورد از مواضع خوب ملت و دولت عراق در حمایت از ایران تشکر کرده و افزود: هنگامی که در بغداد و شهرهای عراق بودم احساس کردم که مسئولان و مردم عراق و بازرگانان و صاحبان صنایع همگی مخالف تحریم ایران هستند و آن را برای ملت عراق و ایران زیانبار می‌دانند. ما خواهان روابط فراگیر با عراق هستیم. دو کشور مشترکات زیادی دارند بنابراین می‌توانیم روابط راهبردی، اقتصادی و بین المللی داشته باشیم.

ظریف ادامه داد: تحولات جاری در عراق بسیار مهم است و ما در عراق شاهد ائتلاف‌های غیرطائفه ای هستیم که این بسیار حائز اهمیت است و من به این موضوع در گفتگو با ائتلاف‌های اصلاح و آبادانی اشاره کردم و امیدوارم که این روابط در سفر رئیس جمهور روحانی تداوم داشته باشد. این دو ائتلاف در مسیر صحیح حرکت کردند و مردم عراق باید از آن حمایت کنند و ما نیز از مردم عراق حمایت خواهیم کرد.

حمایت از پیشنهاد عراق درباره گفتگوهای امنیتی و همکاری‌های منطقه‌ای

وزیر خارجه ایران درباره پیشنهاد عراق پیرامون دعوت به گفتگوهای امنیتی متشکل از عراق، ترکیه، ایران، مصر و عربستان گفت: ما با تمام دعوت‌ها و پیشنهادها برای همکاری‌های منطقه‌ای موافقیم و از آن حمایت می‌کنیم. همکاری‌های منطقه‌ای باید فراگیر باشد و علیه هیچ طرفی نباشد. گفتگو باید با همه باشد و منظور من کشورهای شورای همکاری و دیگر کشورهای نزدیک در منطقه همچون عراق، مصر، سوریه و اردن است و به همین دلیل پیشنهاد عراق سرآغازی جدید است.

استعفایم ربطی به سفر بشار اسد به تهران نداشت

ظریف در خصوص استعفای اخیر خود نیز افزود: هدف از این اقدام حفظ شأن وزارت امور خارجه ایران بود و فکر می‌کنم با توجه به تحولات جاری و حمایت گسترده مردم ایران، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی و نظامی و همچنین رئیس جمهور و در رأس آنها رهبر انقلاب اسلامی جایگاه وزارت خارجه و تداوم کار و هماهنگی سازنده بویژه در سطح منطقه تبیین شد. امروز وزارت خارجه با شرایط جدید خود کاملاً آماده نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط با کشورهای منطقه است. در چارچوب سیاست خارجی مورد تصویب نظام که تمام مسئولان در آن مشارکت دارند هیچ مشکلی نیست اما شاهد عدم هماهنگی بودیم که موضوع حل شد.

وزیر خارجه ایران در عین حال ارتباط استعفایش با سفر اخیر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به ایران را رد کرده و گفت: من دو هفته پیش در سوریه بودم و با رئیس جمهور اسد و ولید المعلم دیدار کردم و روابطم با مقامات سوری مستحکم است و طی روزهای آینده به سوریه سفر خواهم کرد.

ظریف خاطرنشان کرد: سیاست ایران در منطقه ثابت است و تغییری نکرده است. ما همواره در کنار ملت‌های منطقه در عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن و افغانستان هستیم و هیچ وقت نمی‌پذیریم بیگانگان بر منطقه حکمرانی کنند و به آینده منطقه در کنار بیگانگان هیچ اعتقادی نداریم و در این خصوص مذاکره نخواهیم کرد. سیاست ما ضد هیچ کشوری در منطقه نیست و برای حذف عربستان سعودی و کشورهای اسلامی از منطقه تلاشی نکرده ایم اما متأسفانه برخی کشورها در منطقه در کنار صدام و طالبان ایستادند و از داعش و گروه‌های تندور در یمن و لبنان حمایت کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که برخی کشورهای منطقه خواهان حذف حشد شعبی (نیروهای مردمی عراق) و گنجاندن آن در زمره گروه‌های تروریستی بودند.

عربستان آماده باشد ما هم آماده مذاکره ایم

ظریف در خصوص مذاکره عربستان و ایران نیز گفت: من همواره آمادگی ام را برای گفتگو با همسایگان ابراز کردم اما متأسفانه همسایه ما در عربستان تمایلی به گفتگو ندارد. من آماده ام هنگام سفرهای منطقه‌ای به عربستان نیز سفر کنم. پنج سال پیش هنگام سفر من به عربستان نامه‌ای با مضمون اینکه منطقه ارتباطی به شما ندارد ارسال کردند و مقامات سعودی از فرصت حضور من در کشورشان استفاده نکردند اما هنگامی که آنها آماده باشند ایران نیز برای گفتگو آماده خواهد بود.

وی افزود: هنگامی که در نیویورک سفیر بودم با نخبگان علمی آمریکا ارتباط داشتم و با کیسینجر دیدار می‌کردم و هنگام بازگشت من به ایران کتابی را به من اهدا کرد که روی آن نوشته شده بود: «تقدیم به جنگجوی محترم»

ظریف اظهار داشت: ما باید به دنبال دیپلماسی گفتگو باشیم و آنچه احتیاج داریم گوش کردن به یکدیگر است. این گوش دادن باید با خوشرویی باشد تا برای آن آمادگی داشته باشیم.

مذاکره با ترامپ را مفید نمی دانم

وزیر خارجه ایران در خصوص برجام هم گفت: توافق هسته‌ای ایران بین تهران و ۶ کشور و اتحادیه اروپا بود و دو طرف دیدارهای متعددی داشتند اما این توافق حاصل فعالیت صدها کارشناس است و تکرارشدنی نیست. من نمی دانم آمریکایی‌ها چه چیزی می‌خواهند. گفتگو به اصول نیاز دارد و اصول آن احترام است. هنگامی که شما به حرفت احترام نمی‌گذاری نمی‌توان به توافق با شما اعتماد کرد برای همین مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را مفید نمی دانم.

نکته مهم درباره رهبر انقلاب آمادگی ایشان برای شنیدن دیدگاه‌های دیگر است

محمد جواد ظریف تصریح کرد: نکته مهمی در خصوص آیت الله خامنه ای رهبر معم انقلاب اسلامی هست و آن آمادگی ایشان برای شنیدن دیدگاه‌های دیگر است. با وجود برنامه‌های کاری سنگینی که دارند آماده اند که دیدگاه‌ها را بشنوند. هنگامی که به عنوان سفیر عازم نیویورک شدم به من فرمودند وقتی می‌روی باید دیدگاه‌هایت را برایم بفرستی حتی اگر مخالف دیدگاه من باشد. اگر قانع شدم نظرم را عوض خواهم کرد و اگر قانع نشدم باثبات تر خواهم شد و از دیدگاهم دفاع می‌کنم. من این را به ندرت بین مقامات و مسئولان ارشد می بی نم.

طرح ترامپ درباره فلسطین موسوم به «معامله قرن» محکوم به شکست است

ظریف درباره طرح ترامپ موسوم به معامله قرن هم گفت: این معامله محکوم به شکست است چرا که حقوق فلسطین را مدنظر قرار نخواهد داد و به نتیجه‌ای نخواهد رسید. اصل حقوق ملت فلسطین است و این طرح به هیچ وجه آینده‌ای ندارد.

در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نمی‌شوم

وزیر خارجه ایران در خصوص نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: قطعاً در چنین انتخاباتی شرکت نخواهم کرد. عضو هیچ گروه سیاسی در کشور نبوده و نیستم.

ملت عراق و سوریه با مقاومت مقابل افراطی گری و تروریسم برای منطقه افتخار رقم زدند

ظریف در پایان تاکید کرد: ملت عراق و سوریه با مقاومت در مقابل افراطی گری و تروریسم برای منطقه افتخار رقم زدند و مردم لبنان در مواجهه با دشمن صهیونیستی مایه افتخار هستند. ما افتخار می‌کنیم که در کنار آنها ایستاده ایم و امیدواریم تمام منطقه از این ملت‌ها حمایت کنند و بدانند که امنیت را نمی‌توان از ایالات متحده و نتانیاهو خرید.