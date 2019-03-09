سید کمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست خود با مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: حمایت از نیروهای بومی و فراهم کردن شرایط اشتغال به کار آنها و همچنین تثبیت شغل نیروهای کار استان بوشهر و شهرستان‌های دشتی و تنگستان همواره در دستور کار بوده و مورد پیگیری‌های مکرر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در این نشست در خصوص حمایت از اشتغال نیروهای بومی، بازگشت به کار نیروهای شرکتی و پیمانکاری اخراج شده از سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های عمران و آبادی مناطق نفت خیز و تکمیل زمین چمن ورزشی روستای گلکی و شهر کاکی و ادامه حمایت از طرح نخبه پروری در مناطق آموزش و پرورش خورموج، اهرم، دلوار و کاکی بحث و تبادل نظر شد.

شهریاری گفت: تمام نیروی کار استان بوشهر باید در منطقه پارس جنوبی به عنوان نیروی بومی محسوب شوند و مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز بر این موضوع تاکید و اهتمام جدی داشت که کل استان بوشهر از شمالی‌ترین نقطه استان در شهرستان دیلم تا جنوبی‌ترین نقطه استان در شهرستان عسلویه و شعاع ۱۰۰ کیلومتری پارس جنوبی برای ما بومی پارس جنوبی محسوب می‌شود و هر گونه خط کشی دیگری تخطی از سیاست و راهبرد وزارت نفت خواهد بود. فلذا لازم است مدیران ارشد منطقه ویژه پارس و شرکت‌های مستقر در این منطقه به این موضوع توجه کافی و وافی داشته باشند.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس با اشاره به اینکه چندی پیش تعدادی از نیروهای کار در پارس جنوبی اخراج شدند و مراجعاتی برای احقاق حقوق شأن به اینجانب داشتند افزود: در این نشست وضعیت نیروهای اخراجی و بیکاری زائد الوصف حاکم بر جامعه استان بوشهر به خصوص شهرستان‌های دشتی و تنگستان تشریح شد و مطابق دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت، مقرر شد مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت در اسرع وقت اقدامات لازم برای کاریابی و بازگشت به کار تمام نیروهای بومی اخراج شده در سازمان منطقه ویژه را انجام دهند.

لزوم توجه به مسئولیت‌های اجتماعی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به تصویب احداث زمین چمن‌های ورزشی روستای گلکی و شهر کاکی در هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی در اوایل سال ۹۷ و پرداخت پیش پرداخت اولیه از سوی منطقه ویژه به اداره کل ورزش و جوانان استان مقرر شد ضمن تسریع، موضوع با جدیت پیگیری و این دو پروژه تکمیل و در سال ۹۸ به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به پیگیری‌های خود که موجب شد تا برای اولین بار طرح نخبه پروری در دو سال اخیر در شهرستان‌های دشتی و تنگستان به اجرا درآید، تاکید کرد: با توجه به اینکه این طرح نتایج مطلوبی در کیفیت و کمیت قبولی دانش آموزان در کنکور سراسری داشته است، کماکان خواستار ادامه این طرح هستیم که به دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت مقرر شد این طرح با جدیت و حمایت‌های بیشتری در سال جاری و سال‌های آتی در مناطق آموزش و پرورش خورموج، اهرم، دلوار و کاکی انجام شود.

شهریاری حمایت‌های وزارت نفت از عمران و آبادی شهرستان‌های دشتی و تنگستان را برای توسعه این دو شهرستان بسیار تأثیرگذار خواند و افزود: امیدوارم با پیگیری‌ها و اقدامات در حال انجام و اهتمام مجموعه وزارت نفت، پروژه‌های مصوب را سریع‌تر به اجرا و بهره برداری برسد تا مردم عزیز منطقه بتوانند از مواهب آن بهره مند شوند.