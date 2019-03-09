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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰:۱۹

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس:

نیروهای بومی اخراجی پارس جنوبی بازگشت به کار می‌شوند

نیروهای بومی اخراجی پارس جنوبی بازگشت به کار می‌شوند

بوشهر - نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی از دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت برای بازگشت به کار نیروهای بومی اخراج شده از پارس جنوبی خبر داد.

سید کمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست خود با مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: حمایت از نیروهای بومی و فراهم کردن شرایط اشتغال به کار آنها و همچنین تثبیت شغل نیروهای کار استان بوشهر و شهرستان‌های دشتی و تنگستان همواره در دستور کار بوده و مورد پیگیری‌های مکرر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در این نشست در خصوص حمایت از اشتغال نیروهای بومی، بازگشت به کار نیروهای شرکتی و پیمانکاری اخراج شده از سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های عمران و آبادی مناطق نفت خیز و تکمیل زمین چمن ورزشی روستای گلکی و شهر کاکی و ادامه حمایت از طرح نخبه پروری در مناطق آموزش و پرورش خورموج، اهرم، دلوار و کاکی بحث و تبادل نظر شد.

شهریاری گفت: تمام نیروی کار استان بوشهر باید در منطقه پارس جنوبی به عنوان نیروی بومی محسوب شوند و مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز بر این موضوع تاکید و اهتمام جدی داشت که کل استان بوشهر از شمالی‌ترین نقطه استان در شهرستان دیلم تا جنوبی‌ترین نقطه استان در شهرستان عسلویه و شعاع ۱۰۰ کیلومتری پارس جنوبی برای ما بومی پارس جنوبی محسوب می‌شود و هر گونه خط کشی دیگری تخطی از سیاست و راهبرد وزارت نفت خواهد بود. فلذا لازم است مدیران ارشد منطقه ویژه پارس و شرکت‌های مستقر در این منطقه به این موضوع توجه کافی و وافی داشته باشند.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس با اشاره به اینکه چندی پیش تعدادی از نیروهای کار در پارس جنوبی اخراج شدند و مراجعاتی برای احقاق حقوق شأن به اینجانب داشتند افزود: در این نشست وضعیت نیروهای اخراجی و بیکاری زائد الوصف حاکم بر جامعه استان بوشهر به خصوص شهرستان‌های دشتی و تنگستان تشریح شد و مطابق دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت، مقرر شد مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت در اسرع وقت اقدامات لازم برای کاریابی و بازگشت به کار تمام نیروهای بومی اخراج شده در سازمان منطقه ویژه را انجام دهند.

لزوم توجه به مسئولیت‌های اجتماعی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به تصویب احداث زمین چمن‌های ورزشی روستای گلکی و شهر کاکی در هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی در اوایل سال ۹۷ و پرداخت پیش پرداخت اولیه از سوی منطقه ویژه به اداره کل ورزش و جوانان استان مقرر شد ضمن تسریع، موضوع با جدیت پیگیری و این دو پروژه تکمیل و در سال ۹۸ به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به پیگیری‌های خود که موجب شد تا برای اولین بار طرح نخبه پروری در دو سال اخیر در شهرستان‌های دشتی و تنگستان به اجرا درآید، تاکید کرد: با توجه به اینکه این طرح نتایج مطلوبی در کیفیت و کمیت قبولی دانش آموزان در کنکور سراسری داشته است، کماکان خواستار ادامه این طرح هستیم که به دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت مقرر شد این طرح با جدیت و حمایت‌های بیشتری در سال جاری و سال‌های آتی در مناطق آموزش و پرورش خورموج، اهرم، دلوار و کاکی انجام شود.

شهریاری حمایت‌های وزارت نفت از عمران و آبادی شهرستان‌های دشتی و تنگستان را برای توسعه این دو شهرستان بسیار تأثیرگذار خواند و افزود: امیدوارم با پیگیری‌ها و اقدامات در حال انجام و اهتمام مجموعه وزارت نفت، پروژه‌های مصوب را سریع‌تر به اجرا و بهره برداری برسد تا مردم عزیز منطقه بتوانند از مواهب آن بهره مند شوند.

کد مطلب 4563737

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