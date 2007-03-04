16 تیمی شدن لیگ هفتم صحت ندارد / حضور 18 تیم در لیگ بعد قطعی است / با تیم هایی که بازیکن به تیم امید ندهند برخورد می شود

دبیرکل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان مطلب فوق افزود: خبر کاهش مجدد 2 سهمیه از تیمهای حاضر درهفتمین دوره لیگ برتر و برگزاری آن مسابقات با 16 تیم صحت ندارد زیرا طبق مصوبه کمیته انتقالی لیگ هفتم با 18 تیم برگزار می شود.

وی در ادامه در مورد نامه ارسالی تیمهای لیگ برتر و دسته اول به فدراسیون فوتبال برای تغییر برنامه ریزی های انجام شده پیرامون صعود و سقوط تیم ها به هفتمین دوره لیگ برتر تاکید کرد: ضمن احترام به نظر تمامی باشگاه های لیگ برتر و دسته اول باید بگویم پس از 20 ساعت جلسات کارشناسی در کمیته فنی و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال این برنامه ریزی تدوین شده است لذا این مسابقات طبق مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

محمدنبی همچنین تاکید کرد: در این مصوبه برای تیمهای دسته اول که در مسابقه مرحله دوم گروهی (دیدارهای ضربدری) ناموفق بودند و تیمهای سقوط کننده از لیگ برتر شانس مساوی در نظر گرفته شده است تا برای بدست آوردن آخرین سهمیه این رقابتها تلاش کنند.

وی اضافه کرد: براساس این مصوبه دو تیم دسته اول که در مسابقات ضربدری مرحله دوم موفق باشند مستقیما به لیگ برتر صعود می کنند و تیمهای بازنده در این بازی ها به همراه تیمهای پانزدهم و شانزدهم لیگ برتر در مسابقات پلی آف شرکت می کنند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: مسابقات پلی آف 10 روز پس از پایان بازیهای لیگ برتر برگزار می شود تا چهره چهارمین تیم صعود کننده به رقابتهای هفتمین دوره لیگ برتر مشخص شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تیمها برای حضور در مسابقات پلی آف می توانند بازیکن جدیدی را به خدمت بگیرند، تصریح کرد: با توجه به مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال فوتبال، باشگاه ها تا پایان مسابقات پلی آف تنها از بازیکنانی که در فصل 86-85 جذب کرده اند می توانند استفاده کنند و حق استخدام بازیکن جدید را نخواهند داشت.

محمدنبی همچنین در مورد صحبتهای تعدادی از مسئولین و مربیان لیگ برتر در خصوص عدم حضور بازیکنان خود در تمرینات و مسابقات تیم فوتبال امید اظهار داشت: با هر باشگاهی که بازیکن خود را در اختیار تیم فوتبال امید قرار ندهد طبق آئین نامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برخورد خواهد شد.

وی در مورد احتمال برگزاری مسابقات تیم فوتبال امید در ورزشگاهی دیگر افزود: میزبانی بازیهای تیم فوتبال امید در ورزشگاهی غیر از ورزشگاه آزادی امکان ندارد زیرا ما این ورزشگاه را برای میزبانی مسابقات امید به مسئولین برگزاری این رقابتها اعلام کرده ایم و نمایندگان آنها امکانات این ورزشگاه را تائید کرده اند.

محمدنبی در پایان در مورد بازهای تدارکاتی تیم ملی بزرگسالان گفت: تیرماه سال آینده و قبل از سفر به کمپ مالزی برای تیم ملی بزرگسالان دو دیدار تدارکاتی در نظر گرفته ایم و سعی می کنیم در یکی از این دیدارها تیم ایران مقابل یکی از تیمهای درجه اول دنیا به میدان برود.