اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان کاراته ایران در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح روز گذشته با ورود کاراته کاهای نوجوان تیم ملی به رشت سومین مرحله اردوهای آماده سازی تیم ملی برای شرکت در رقابت‌های آسیایی مالزی آغاز شد.

ملی پوشان عصر شنبه نخستین تمرین خود را در ورزشگاه شهید عضدی رشت انجام دادند.

حامد زیکساری و حمیدرضا سلیمی دو مربی گیلانی ملی پوشان را در این اردو همراهی می‌کنند قرار است تیم ملی با تیم‌های منتخب کاراته استان گیلان نیز مصاف کند.

این اردو به مدت پنج روز و تا چهارشنبه در رشت برپا خواهد بود.

رقابت‌های آسیایی کاراته در رده‌های سنی مختلف ۶ الی ۸ اردیبهشت ۹۸ در کشور مالزی برگزار می‌شود.