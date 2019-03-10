به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته به دنبال ادعای یکی از پیشکسوتان هندبال مبنی بر اینکه رحیمی رئیس اسبق فدراسیون مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان را به همراه ۴۵ هزار دلار تحویل سرپرست جدید داده و این پول کجاست و صورتجلسه آن کجاست، رمضانعلی دولو سرپرست فدراسیون هندبال در پاسخ به این ادعا بیان کرده است که چنین مطلبی کذب است.

پس از انتشار این دو گفتگو، علیرضا رحیمی رئیس پیشین فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «دولو مدعی شده که چنین پولی نیست اما من اسناد و صورتجلسه آن را در اختیار شما می‌گذارم.» رحیمی این صورتجلسه دو صفحه‌ای را حاوی مطالبی پیرامون موجودی اموال در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

رمضانعلی دولو سرپرست فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درست است ما در ۱۳ آبان ماه جلسه‌ای برگزار کردیم و صورتجلسه آن نیز موجود است که ارائه داده‌اند، گفت: در حقیقت جمع مبلغ در این صورتجلسه یک میلیارد و چهارصد نبوده بلکه در مجموع یک میلیارد و پانصد میلیون و خورده‌ای تومان بوده است. در صفحه دوم آن سند هم اگر ملاحظه کنید آن مبلغ عنوان شده نیز که گفته شده ۴۵ هزار دلار است در حقیقت تبدیل جمع تمام مبالغ ارزی شامل یورو، دلار، یوهان و روپیه است.

وی افزود: من این مبلغ ارزی ۴۵ هزار دلار را ندیده‌ام برای اینکه اصلاً زمان تحویل آن در فدراسیون نبودم چرا که خود آقای رحیمی آن را به آقای زاد مراد خزانه دار فدراسیون داده است و من هم زیر آن صورتجلسه را امضا کرده‌ام. من نبودم که این پول را موجود ببینم که مثلاً ۸۱۳ دلار و ۲۲ هزار یورو… به خزانه دار داده‌اند. الان پول ریالی که در بانک است و مشخص و پول ارزی در اختیار خزانه دار است و این مبلغ در فدراسیون هندبال موجود است که بخشی از آن برای تیم بانوان هزینه شده و مابقی در حساب فدراسیون است.

وی تصریح کردید: من هرگز نگفتم کذب است بلکه گفته‌ام اطلاع ندارم چرا که این آقای پروانه این حرف را در فضای مجازی عنوان کرده و این حرف را از کجا آورده است؟ حتی اگر سند را جمع بزنید اشتباه است یک میلیارد و پانصد میلیون تومان درست است و راوی اشتباه گفته. مبلغ ۴۵ هزار دلار هم به این شکل جمع بسته شده است.

دولو خاطرنشان کرد: در آن زمان من به آقای رحیمی گفتم که من پول ارزی را تحویل نمی‌گیرم و آن را نماینده وزارت تحویل بگیرد و به خزانه دار بدهد. من که تو جیبم پول نمی‌گذارم! مبلغ ریالی در حساب فدراسیون است و مبلغ ارزی هم در اختیار خزانه دار یا مالی فدراسیون است و هر وقت خواستیم بر اساس دستور و پی نوشت هزینه می‌شود. بخشی از بودجه ریالی و ارزی برای اعزام تیم ملی بانوان به رقابت‌های قهرمانی آسیا هزینه شده است و ما که نمی‌توانیم این را انکار کنیم.

وی با بیان اینکه در این چند روز در جلسات برگزاری مجامع استانی بوده‌ام و خبرنگاری پیرامون این مسئله از من سوال کرده است، گفت: من به ایشان هم گفتم که در حال حاضر حضور ذهن ندارم و این مسئله به این شکل کذب است ولی حالا که مسئله این طور باز شده باید موضوع را شفاف سازی کنم. به نظر می‌رسد در انتشار مطلب شلوغ بازی شده است و ما که خبط نکرده‌ایم. حساب‌ها مشخص است و من هم صورتجلسه را امضا کرده‌ام. خلط مبحث شده و برداشت بدی از ارائه مطلب شده و انعکاس جالبی هم نداشته است. به طوری که گفته‌اند اگر کسی تکذیب نکند من سند منتشر می‌کنم! ما که می‌گوئیم حتی این مبلغ هم نبوده است بلکه مبلغ بیشتر از این است!

سرپرست فدراسیون هندبال ادامه داد: همه چیز در بحث مالی مشخص است. هزینه ریالی در بانک است و ارزی نیز در اختیار خزانه دار و قرار است امروز یکشنبه تمام اسناد در این چهار ماه را عیناً به حاضرین و خبرنگاران ارائه دهم که شفاف سازی شود. برای اولین بار هم قصد دارم به عنوان یک سرپرست گزارش مالی بدهم و اینکه چقدر پول گرفته‌ایم و در چه بخش‌های همچون اعزام تیم بانوان، اردوها، حقوق و دستمزد هزینه شده است. تمام این هزینه کردها را طی جداولی عیناً تک به تک و با هدف شفافیت مالی بازگو می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون هندبال قرار است فردا دوشنبه ساعت ۱۴ در هتل المپیک تهران برگزار شود. این انتخابات با حضور ۱۵ کاندیدا برگزار خواهد شد.

* زهرا محمدی فر