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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۵:۰۳

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

منابع فلسطینی بامداد یکشنبه از حملات هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی به مواضعی در شمال و مرکز نوار غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العالم به نقل از منابع فلسطینی از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به پایگاه «الواحه» وابسته به گردان‌های عزالدین قسام در غرب بیت لاهیا در شمال نوار غزه خبر داد.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی پایگاه «البحریه» وابسته به گردان‌های عزالدین القسام در غرب دیر البلح در مرکز نوار غزه را نیز هدف حمله موشکی قرار دادند.

این در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی شنبه شب از شلیک یک راکت از نوار غزه به سمت شهرک صهیونیست نشین اشکول در مجاورت غزه خبر دادند.

رسانه‌های صهیونیستی افزودند که یک راکت از رفح در نوار غزه شلیک شده و به منطقه‌ای باز در اشکول اصابت نمود اما تلفاتی به همراه نداشت.

کد مطلب 4563747

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