بحران لیبی محور گفتگوی تلفنی السیسی و ماکرون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رئیس جمهور مصر و همتای فرانسوی وی تلفنی پیرامون راهکارهای حل و فصل بحران لیبی رایزنی کردند.

بنا بر اعلام «بسام راضی» سخنگوی ریاست جمهوری مصر، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر و «امانوئل ماکرون» همتای فرانسوی وی در این گفتگوی تلفنی پیرامون موضوعات منطقه‌ای دارای اهمیت مشترک از جمله پرونده لیبی بحث و تبادل نظر کردند.

در همین راستا، السیسی بر ضرورت دستیابی به راهکار سیاسی جامع در لیبی تحت حمایت سازمان ملل متحد تاکید کرد.

تبادل نظر در خصوص دورنمای همکاری و هماهنگی مشترک بین دو کشور در سطح آفریقا بویژه در زمینه‌های توسعه‌ای در سایه ریاست مصر بر اتحادیه آفریقا از دیگر محورهای رایزنی السیسی و ماکرون اعلام شده است.