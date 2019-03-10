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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۵:۵۸

بحران لیبی محور گفتگوی تلفنی السیسی و ماکرون

بحران لیبی محور گفتگوی تلفنی السیسی و ماکرون

سران مصر و فرانسه تلفنی پیرامون راهکارهای حل و فصل بحران لیبی رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رئیس جمهور مصر و همتای فرانسوی وی تلفنی پیرامون راهکارهای حل و فصل بحران لیبی رایزنی کردند.

بنا بر اعلام «بسام راضی» سخنگوی ریاست جمهوری مصر، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر و «امانوئل ماکرون» همتای فرانسوی وی در این گفتگوی تلفنی پیرامون موضوعات منطقه‌ای دارای اهمیت مشترک از جمله پرونده لیبی بحث و تبادل نظر کردند.

در همین راستا، السیسی بر ضرورت دستیابی به راهکار سیاسی جامع در لیبی تحت حمایت سازمان ملل متحد تاکید کرد.

تبادل نظر در خصوص دورنمای همکاری و هماهنگی مشترک بین دو کشور در سطح آفریقا بویژه در زمینه‌های توسعه‌ای در سایه ریاست مصر بر اتحادیه آفریقا از دیگر محورهای رایزنی السیسی و ماکرون اعلام شده است.

کد مطلب 4563748

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