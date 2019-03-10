مجتبی احمدی تهیه‌کننده برنامه «نگی که گفتی» که با اجرای ژیلا صادقی روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین هفته پخش این برنامه در سال جاری بیان کرد: این هفته درباره خریدهای نوروزی و مدیریت اقتصادی خانواده صحبت می‌کنیم که پخش برنامه از شنبه تا سه شنبه ادامه دارد.

وی ادامه داد: بعد از تعطیلات نوروز ادامه برنامه از ۱۷ فروردین با تغییراتی جدید دوباره آغاز می‌شود.

این تهیه‌کننده درباره تغییرات این فصل از برنامه عنوان کرد: مهمترین تغییر این فصل این بود که بیشتر به سمت مطالبات مردمی رفتیم و بی‌تعارف‌تر حرف زدیم. از ما خواسته شد که مطالبات مردمی به رأس موضوعات برنامه بیاید و ما تلاش کردیم بخشی از این دغدغه‌ها را مستقیم بیان کنیم و بخشی را که نمی‌توانستیم مستقیم بگوییم در فضای طنز و نمایش مطرح کردیم با این حال از مسائل اجتماعی تا مسائل سیاسی را به محتوای اصلی برنامه آوردیم.

احمدی اضافه کرد: تلاش ما این بود که هم توجه مدیران و هم مردم نسبت به برخی از این دغدغه‌ها افزایش پیدا کند، البته ما دستمان مثل برخی از برنامه‌ها خیلی باز نیست که به همه مسائل سیاسی و اجتماعی بپردازیم. گاهی هم برخی ممکن است از شوخی‌های ما ناراحت شوند با این حال سعی می‌کنیم تا جایی که می‌توانیم به نقد اجتماعی هم بپردازیم.

وی با اشاره به یکی از پیامک‌های مردمی گفت: هفته گذشته از یک پیامک مردمی به یک موضوع هفتگی رسیدیم که در آن گفته شده بود «اینقدر می‌گوئید از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنید به دلیل نبود نظافت و بهداشت عمومی امکانش وجود ندارد.» این یک موضوع ریز اجتماعی بود که ما بیشتر با نمودهای شوخی و طنز و نمایش سراغ آن رفتیم.

تهیه‌کننده «نگی که نگفتی» در پایان بیان کرد: ما نسبت به نظرهای مدیران و مسئولان چندان موضع نمی‌گیریم و فکر می‌کنم نظرات مردمی به اندازه کافی دغدغه‌ها و موضوعات فراگیری را بیان می‌کند بنابراین بعد از عید نیز بیشتر به خواسته‌های مردمی می‌پردازیم چون برنامه به این شکل از متکلم وحده درمی‌آید و اتفاقاً مردم با ما به خوبی همراه می‌شوند.