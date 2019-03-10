مردم نگران تامین میوه شب عید نباشند/ ذخیره سازی ۱۰۰۰ تن میوه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شنبه شب در کمیسیون تنظیم بازار خراسان جنوبی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در چند روز گذشته بیان کرد: این افزایش‌ها در سطح کشوری رقم خورد اما با نظارت‌ها و اشرافیت مسئولان، در خراسان جنوبی کنترل شد.

وی خواستار مستمر و منظم برگزاری کمیسیون تنظیم بازار شد و اظهار کرد: نوسانات قیمت اهمیت برگزاری این ستاد را بیشتر می‌کند چراکه مدیریت افکار عمومی بسیار مهم است.

صادقیان با بیان اینکه مردم نگران تأمین میوه شب عید نباشند چراکه بیش از نیاز استان خریداری و ذخیره سازی شده است، اظهار کرد: ۴۰۰ تن سیب و ۶۰۰ تن پرتقال بیش از نیاز استان ذخیره شده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید سهمیه بیشتری از گوشت قرمز به استان تخصیص داده شود، گفت: اگرچه قیمت گوشت در استان نسبت به استان‌های مجاور شرایط بهتری دارد اما مدیریت باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه روزانه ۱۵۰ تن مرغ در استان تولید و ۴۰ تن مصرف می‌شود، افزود: طی ایام پایانی سال نیاز به این کالا افزایش می‌یابد.

صادقیان با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای تصمیمات تنظیم‌بازار هستند، افزود: هیچ کس نباید خارج از مصوبات تصمیم اتخاذ کند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: پنج هزار تن لاستیک مازاد بوده که به محض تخصیص اجرایی می‌شود.