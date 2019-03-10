کیکاووس جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۱۰۰ واحد پذیرایی بین راهی غیرمجاز در استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر هیچ کسی مسئول این موضوع نیست و تنها بهداشت برای نظارت‌های بهداشتی به این واحدها سر می‌زند.

وی افزود: به دلیل اینکه این واحدها غیر مجاز هستند، همکاران ما اجازه ندارند ورود کنند چرا که اگر در هنگام مراجعه به این واحدها اتفاقی بیافتد به لحاظ قانونی تخلف محسوب می‌شود.

مکاتبات زیادی برای ساماندهی واحدهای بین راهی غیرمجاز صورت گرفته است

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: مکاتبات متعددی با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، استانداری کرمانشاه و همینطور تهران در این زمینه داشته‌ایم.

وی بیان کرد: نظر ما این است که اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه اجازه دهد که ما به اینها پروانه کسب بدهیم یا از طریقی دیگر اینها ساماندهی شود.

جلیلیان با اشاره به قول مساعد استاندار کرمانشاه در زمینه ساماندهی این واحدها بیان داشت: برخی از این واحدهای پذیرایی سابقه‌ای ۵۰ تا ۶۰ سال دارند اما به دلیل اینکه با مقررات حمل و نقل هم‌خوانی ندارند تاکنون به آنها مجوز داده نشده است.

برای گرفتن مجوز و پروانه کسب واحدهای بین راهی باید از ۱۳ منبع استعلام شود

وی گفت: برای گرفتن یک مجوز باید از ۱۳ منبع استعلام شود و اولین منبع برای واحدهای پذیرایی بین راهی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است و اگر استعلام این منبع ممکن نباشد، مابقی کار ابتر می‌ماند و به همین دلیل این واحدهای پذیرایی بین راهی تاکنون بلاتکلیف مانده‌اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه ادامه داد: برخی از این واحدها از پدران به فرزندان رسیده است و برخی از آنها حتی اقدام به نوسازی و ساخت و ساز مجدد واحدها نیز می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تنها دستگاهی که هم اکنون بر این واحدها نظارت دارد، بهداشت است و به گفته کارشناسان آنها نظارت مستمری بر این واحدها توسط بهداشت صورت می‌گیرد اما به لحاظ قیمت و سایر مسائل هیچ دستگاهی متولی آنها نیست.

جلیلیان گفت: ما نیز در این زمینه پیشنهاد دادیم که یا راهداری و حمل و نقل جاده‌ای این واحدها را از طریق اماکن و تعزیرات پلمب کند یا به میراث فرهنگی نامه دهد که برای این واحدها مجوز صادر کند.

وی تصریح کرد: در صورت ارائه مجوز مواردی چون داشتن کارت بهداشت، گرفتن قیمت از سازمان میراث فرهنگی و …باید رعایت شود.

چنانچه به واحدهای غیرمجاز مجوز داده شود، زیر مجموعه میراث فرهنگی قرار می‌گیرند

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه افزود: در صورت ارائه مجوز به این واحدها در زیر مجموعه میراث فرهنگی قرار می‌گیرند و همکاران ما که هم اکنون به واحدهای بین راهی نظارت دارند، این واحدها را نیز مورد بررسی و نظارت قرار می‌دهند.

جلیلیان خاطرنشان کرد: این واحدها هم اکنون بلاتکلیف هستند اما همانطور که گفته شد استاندار در جلسه حدود ۱۵ روز پیش قول دادند که این موضوع حل و فصل شود.

وی افزود: یک تفاهم‌نامه‌ای در تهران برقرار شده است که طی آن می‌توان این نوید را داد که از این پس برای فردی که بخواهد اقدام به ساخت یک واحد بین راهی خارج از مجتمع کند، این قانون گذشته برداشته شده است.

این مسئول تصریح کرد: پس از اینکه این مجوز ارائه شود آن زمان است که یک فراخوان داده خواهد شد و در آن صورت اگر صاحبان آنها مراجعه نکنند، می‌توان از طریق اماکن نیروی انتظامی این واحدها را پلمب و از پذیرایی خارج کنیم.