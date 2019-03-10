جواد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد محدودی از بازنشستگان تأمین اجتماعی با مراجعه به کانون ابراز کرده‌اند که تاکنون عیدی خود را دریافت نکرده‌اند که برای پیگیری امورات به شعبات مربوطه ارجاع داده شدند.

وی با بیان اینکه عیدی بازنشستگان بر اساس حروف الفبا و از آخر به اول پرداخت شده است، افزود: در حال حاضر بیش از ۴۵ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی در سطح استان داریم که ۶۰ درصد آنها حداقل بگیر هستند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی کرمانشاه بیان داشت: این در حالی است که علاوه بر شرایط اقتصادی موجود و تورم، در کرمانشاه شاهد بیکاری جوانان و در نتیجه افزایش هزینه زندگی بازنشستگان هستیم.

وی تاکید کرد: باید وعده ۱۰ ساله همسان سازی حقوق بازنشستگان به منظور بهبود وضعیت معیشتی آنها در دستور کار قرار گیرد.

اکبری تصریح کرد: همچنین وام‌های پرداختی به بازنشستگان تأمین اجتماعی محدود و مبلغ آنها بسیار ناچیز است که امیدواریم در سال آینده شاهد کمی و کیفی آن باشیم.

وی خواستار افزایش سهمیه اعزام به سفرهای زیارتی و سیاحتی ویژه بازنشستگان شد و گفت: باید به المپیادهای ورزشی برگزار شده و ورزش‌های همگانی نشاط و پویایی داده شود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی کرمانشاه گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی در بحث درمان به ویژه در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی تأمین اجتماعی از مشکلات کمبود دارو و کمبود متخصصان بر اساس نیاز رنج می‌برند.