تیراندازی در شهر محمدیه یک کشته برجای گذاشت/قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس قزوین، سرهنگ امیری در این باره گفت: در ساعت ۲۰ و ۷ دقیقه شب گذشته سرنشینان یک دستگاه خودروی «مگان» با اسلحه جنگی اقدام به تیراندازی به سمت یک باب مغازه مابین چهار راه بخشداری و چهار راه معلم جوان ۲۷ ساله‌ای را به قتل رسانده و از محل متواری شدند.

در این خصوص برابر تدابیر جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بلافاصله تیم ویژه ای برای پیگیری و شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی تعیین شد.

دستگیری قاتلان جوان ۲۷ ساله کمتر از یک ساعت

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: با حضور مأموران درصحنه مشخص شد موضوع تیراندازی صحت داشته و برابر اظهارات شاهدان عینی در این حادثه تیراندازی یک دستگاه سواری "مگان با چند سرنشین " با استفاده از سلاح جنگی به سمت صاحب مغازه تیراندازی و پس از به قتل رساندن وی، به سرعت از محل متواری می‌شوند.

وی بیان کرد: با اجرای طرح مهار و کنترل مبادی ورودی و خروجی محورهای مواصلاتی استان خودروی مورد نظر در جاده آغچه کند شهرستان تاکستان توسط عوامل انتظامی شهرستان تاکستان شناسایی و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز موفق به توقیف خودرو و دستگیری ۲ عامل تیراندازی شدند.

امیری یادآورشد: در بازرسی از خودرو یک قبضه سلاح جنگی به همراه ۲ عدد خشاب کشف شد و افراد دستگیر شده به مقر پلیس منتقل شدند.

به گفته امیری، در بررسی اولیه مشخص شد علت این تیراندازی اختلاف خانوادگی بوده و تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.