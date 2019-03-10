به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر شنبه در جلسه‌ای پیرامون فرصت و چالش‌های کلان شهر همدان بابیان اینکه همدان را باید دوست داشت و به توسعه و پیشرفت استان علاقمند بود، گفت: در این صورت است که با اقتدار پیگیر می شویم که آوازه همدان در کشور و در جهان پرطنین شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تاریخ دیرین همدان، زمینه اطلاق این شهر به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال ۲۰۱۸ را فراهم ساخت، گفت: این نامگذاری به تبع زحمات فراوانی که برای شناساندن ظرفیت‌های بین المللی همدان صورت گرفته امکان پذیر شده است.

وی بابیان اینکه به منصه ظهور رساندن یک کلان شهر کار بسیار مشکلی است، اما با همفکری و انسجام امکان پذیر است، گفت: برای نامیدن همدان به عنوان «پایتخت تاریخ و تمدن ایران» از فرصت‌های بسیاری استفاده کرده‌ایم و این نام اکنون تاریخ پرآوازه همدان را در دنیا در اذهان متبادر می‌کند.

هیچ شهر سه هزار ساله‌ای وجود ندارد که جلوه‌های زیبای حیات به زیبایی همدان در آن رونق داشته باشد حاجی بابایی در تبیین موضوع گفت: سال ۱۳۸۳ و در سفر مقام معظم رهبری به همدان ایشان با پشتوانه محکم کارشناسی بیان فرمودند در دنیا هیچ شهر سه هزار ساله‌ای وجود ندارد که جلوه‌های زیبای حیات به زیبایی همدان در آن رونق داشته باشد و این سخن ایده نامگذاری همدان را ایجاد کرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: در شورای فرهنگ عمومی کشور با اسناد و ادله‌های محکم توانستیم از استان‌های صاحب نام و تاریخ که مدعی صاحب این عنوان بودند، پیشی بگیریم و عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران را برای همدان مصوب کنیم.

وی تاکید کرد: بعد از ۱۴ سال تلاش برای فرهنگ سازی و تثبیت این عنوان به ویژه در اذهان مسئولین که گاهی این واقعیت را نمی‌پذیرفتند و از تأثیر این نامگذاری کمتر اطلاع داشتند، زمانی که معاون رئیس جمهور در گردهمایی وزرا و نمایندگان گردشگری کشورهای حاضر، از تریبون اجلاس مذکور به جهان مخابره کرد که من از پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین با شما صحبت می‌کنم، شکوه و عظمت شهر همدان و تأثیر این نامگذاری مشهودتر شد.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زیر ساخت‌های همدان به عنوان کلان شهر مهیا شده است، گفت: شاهرگ‌های حیاتی برای توسعه کلان شهر همدان ایجاد شده و نمی‌توان انکار کرد که راه آهن تهران - همدان و بزرگراه تهران- همدان دو شاهرگ حیاتی و دو بال توسعه همدان در تمام ابعاد اقتصادی، علمی و سیاسی و اجتماعی هستند.

وی به مصوبه سفر رهبری در سال ۱۳۸۳ اشاره داشت و گفت: در این سفر طرح راه آهن تهران همدان مطرح و به دنبال آن در هیئت دولت بررسی و اردیبهشت ۱۳۸۴ به عنوان یک طرح دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی مطرح و قانون ایجاد ردیف اعتبار ملی برای خط آهن تهران- همدان از مجلس اخذ شد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از ۱۴ سال دویدن از ۲۰ اسفندماه سال جاری شاهد تردد قطار از تهران به همدان و بالعکس را خواهیم بود که در دو نوبت صبح و عصر صورت می‌گیرد و قطار گردشگری نیز از ۲۴ اسفند شروع به فعالیت می‌کند.

وی به اتوبان تهران- همدان نیز اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۷۸ این مصوبه اخذ و مدت کوتاهی این پروژه در محدوده همدان – ساوه اجرایی شد و در حال حاضر زیرساخت بسیار خوبی برای توسعه همدان و اتصال استان به استان‌های و حتی کشورهای همسایه غرب و شمال غرب کشور شده است.

حاجی بابایی تاکید کرد: کلان شهر شدن همدان یک انتخاب نیست بلکه یک اضطرار است و باید بپذیریم همدان بزرگ شده و مگر می‌شود همدان از محدود استان‌های کشور با شاهراه‌های اصلی ریلی و جاده‌ای باشد و کلان شهر نباشد.

در حال حاضر برای توسعه کلان شهر همدان در رقابت ملی و بین المللی هستیم

افزود: در حال حاضر برای توسعه کلان شهر همدان در رقابت ملی و بین المللی هستیم اما کلیدی‌ترین نکته در این موقعیت مدیریت یکپارچه و سیتماتیک است، زیرا موازی کاری‌ها و عدم واگذاری کارها بر اساس تعاریف قانونی به شهری باعث توسعه نامتوازان و غیرعلمی همدان شده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در تبیین موضوع گفت: در هر نقطه از شهر یک نهاد مجوز ساخت و ساز صادر می‌کند که باعث ایجاد مشکل هم برای مردم و هم برای توسعه شهری همدان شده و باید بپذیریم مدیریت خیابان بوعلی باید همان مدیریتی باشد که به لحاظ اصطلاحات شهرسازی منطقه‌ای حاشیه‌ای نامگذاری شده‌اند و اگر این مدیریت یکپارچه صورت پذیرد، در مقابل سو استفاده‌ها می‌توانیم بایستیم چراکه نمی‌توانیم مرکز شهر را احیا کنیم و چشم شهر که ورودی تهران- همدان است را نادیده بگیریم.

وی بابیان اینکه حراست از اموال مردم وظیفه مسئولین است اما زمانی که این مدیریت یکپارچه وجود ندارد، زمینه سو استفاده ایجاد می‌شود و هزاران هکتار زمین بدون طرح و نقشه شهرسازی شبانه به فروش می‌روند و صبح در منطقه‌ای کوچه‌ای دو متری بدون کمترین امکانات حیاتی و انشعابات سبز می‌شود، گفت: وقتی در ملاقات‌های مردمی با این واقعیت‌ها مواجه شدیم نسبت به اخذ مصوبه از مجلس برای انشعابات آب و برق و گاز برای اهالی این مناطق اقدام شد و تا به حال بیش از ۵۰۰۰ هزار خانوار از این مصوبه مجلس بهره مند شده‌اند.

وی تاکید کرد: متخصصین باید وارد میدان شوند و برای تعریف و اجرایی نمودن کلان شهر همدان، برنامه عملیاتی داشته باشند و ما هم در جایگاهی که قرار داریم از هیچ تلاش شبانه روزی برای تحقق این اهداف کوتاهی نمی‌کنیم و از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق توسعه پایتخت تاریخ و تمدن ایران بهره برداری می‌کنیم.