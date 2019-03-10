استاندار همدان از ۱۵ سال خدمات امام جمعه همدان تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، سیدسعید شاهرخی در پیامی از زحمات و خدمات ماندگار و ارزشمند آیت الله طه محمدی در کسوت نمایندگی ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان تقدیر کرد.

در پیام استاندار همدان آمده است: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی توفیق بزرگی است و فرصت خدمت به مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین استان همدان توفیق مضاعف دیگری است که باید خداوند متعال را برای این فرصت خدمت‌گذاری شاکر و سپاسگزار بود.

این پیام می‌افزاید: مدت زمان حضور حضرت آیت الله طه محمدی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان، یکی از بهترین دوران خدمت رسانی به مردم استان و انجام کارها و خدمات بزرگی بود که برای همیشه در اذهان این مردم شریف و آگاه باقی خواهد ماند.

در سال‌های اخیر فضای استان در سایه وحدت و همدلی با محوریت نماینده ولی فقیه در استان به گفتمان کار و تلاش جهت توسعه استان تبدیل شد و همه مجموعه‌ها با کمترین حاشیه در کنار هم برای کمک به توسعه پایدار استان گام برداشتند که این موفقیت‌ها در سایه مدیریت عالم روحانی و فیلسوف گرانقدر حضرت آیت الله طه محمدی میسر شد که همیشه بر تقویت وحدت و همدلی و خدمت رسانی بیشتر به مردم این دیار کهن تأکید داشته‌اند.

در خاتمه این پیام آمده است: برای این روحانی اندیشمند و وارسته از خداوند متعال آرزوی توفیق دارم و امیدواریم همچون گذشته در جهت ترویج فرهنگ ناب اسلام محمدی و آموزه‌های دینی موفق و پیروز باشید.

گفتنی است جمعه گذشته امام جمعه همدان در خطبه‌های نمازجمعه از اتمام دوران مسئولیتش در کسوت نمایندگی ولی فقیه در استان همدان سخن گفت و با مردم خداحافظی کرد.