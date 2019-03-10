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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۴۳

اذعان لیبرمن به ناتوانی رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین

اذعان لیبرمن به ناتوانی رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» به ناتوانی این رژیم در برابر مقاومت فلسطین اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که این رژیم در برابر مقاومت فلسطین در منطقه جنوب تسلیم شده است و اوضاع در مرزهای شمالی و جنوبی اراضی اشغالی در حال حاضر متشنج است و تا دو سال دیگر وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد.

لیبرمن مدعی شد زمانی که وزیر جنگ بود، قصد تغییر سیاست‌های رژیم صهیونیستی در قبال غزه و براندازی مقاومت را داشته است اما برخی اعضای کابینه امنیتی با او مخالفت کرده و ترجیح داده اند که او را کنار بزنند، به همین خاطر چاره‌ای جز استعفا از سمت خود نداشته است.

لازم به ذکر است که لیبرمن قبل از تصدی سمت وزارت جنگ، تهدید کرده بود که در صورت تصدی این پست، ظرف مدت ۴۸ ساعت «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس را ترور خواهد کرد اما این رؤیای او هرگز محقق نشد و در نهایت شکست در برابر مقاومت موجب استعفای او شد.

کد مطلب 4563771

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