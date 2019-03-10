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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۲۱

به دلیل مخالفت کادر فنی؛

دیدار تیم ملی فوتسال ایران با ارمنستان لغو شد

دیدار تیم ملی فوتسال ایران با ارمنستان لغو شد

کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران با برگزاری بازی با تیم ارمنستان که در رده هفتاد و هشتم جهان قرار دارد، مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ارمنستان چندی پیش با ارسال نامه‌ای به کمیته فوتسال ایران، درخواست برگزاری دو بازی تدارکاتی را ارائه کرده بود. از آنجایی که کمیته فوتسال نتوانسته برای فیفادی فروردین، مسابقه‌ای را برای تیم ملی فراهم کند، این پیشنهاد را با کادر فنی تیم ملی در میان گذاشت.

با وجود این، سید محمد ناظم‌الشریعه تأکید کرده است که بازی با تیم هفتاد و هشتم رنکینگ جهانی، نمی‌تواند به آماده‌سازی تیم ملی کمکی کند.

داوود پرهیزکار سرپرست کمیته فوتسال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که بازی با ارمنستان مد نظر کادر فنی نبوده و این کمیته به دنبال بازی‌های تدارکاتی دیگری است.

کد مطلب 4563776

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