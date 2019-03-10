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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۱۸

مدیر کل تأمین اجتماعی ایلام:

۷ هزار کارفرما در استان ایلام مشغول به فعالیت هستند

۷ هزار کارفرما در استان ایلام مشغول به فعالیت هستند

ایلام - مدیر کل تأمین اجتماعی ایلام گفت: در حال حاضر هفت هزار کارفرما در استان ایلام مشغول به فعالیت هستند.

سهیلا ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان ایلام حدود ۷ هزار کارفرما مشغول به کار هستند، از بین این تعداد کارفرما ۵۰ نفر شرایطی را که از سازمان مرکزی برای کارفرمای نمونه اعلام شده بود، داشتند.

وی تصریح کرد: از این ۵۰ نفر شش نفر به عنوان به کارفرمای نمونه انتخاب شدند که در ۴ سطح کار تولیدی هستند، توجه به حقوق کارگران مهمترین اولویت در انتخاب کارآفرینان نمونه بوده است.

وی بیان کرد: کارفرمایان با ایجاد کوچک‌ترین اشتغال در کشور نمونه هستند و حفظ واحدهای صنعتی و تولیدی در شرایط سخت اقتصادی از افتخارات کارفرمایان موفق است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان ایلام بر ضرورت ایجاد امنیت و آرامش نیروی کار و تضمین آتیه آنان تاکید کرد و گفت: این افراد در جنگ اقتصادی مشغول نبرد هستند و توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور مرهون پایداری و مقاومت کارآفرینان و بهره گیری از مهارت و دانش روز تولید است.

کد مطلب 4563779

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