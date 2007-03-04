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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۵۹

برای رسیدگی به تخلفات بازی سایپا - پرسپولیس ؛

دایی، رضایی و فرزانه به کمیته انضباطی احضار شدند / جلسه علنی کمیته انضباطی فردا برگزار می شود

دایی، رضایی و فرزانه به کمیته انضباطی احضار شدند / جلسه علنی کمیته انضباطی فردا برگزار می شود

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با احضار 3 بازیکن از تیمهای پرسپولیس و سایپا به تخلفات صورت گرفته در بازی این دو تیم رسیدگی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بررسی گزارش داور و ناظر مسابقه تیمهای سایپا و پرسپولیس 3 بازیکن از این دو تیم به نام های علی دایی، شیث رضایی و حمید فرزانه را برای ادای توضیحات احضار کرد.

نشست کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات این بازیکنان ساعت 15 فردا در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برگزار می شود. برای شرکت در جلسه علنی کمیته انضباطی از سرپرستان دو تیم نیز دعوت به عمل آمده است.

عبدالرحمان شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: از من نخواهید که پیش از برگزاری جلسه میزان جرایم این بازیکنان را پیش بینی کنم. باید منتظر ماند و توضیحات این بازیکنان را شنید و با انطباق گفته های آنها با گزارش داور و ناظر مسابقه رای نهایی را صادر کرد.

وی در خصوص تخلفات بازی مس کرمان - صباباتری گفت: برای بررسی اتفاقات این بازی باید جلسه ای جدا برگزار و موارد تخلف بطور کامل موشکافی شود. به احتمال زیاد در روز جاری کمیته انضباطی زمان برگزاری جلسه رسیدگی به جرایم انضباطی دو تیم را مشخص می کند و با احضار نمایندگان تیمهای صباباتری و مس کرمان رای نهایی خود را صادر خواهد کرد.

کد مطلب 456378

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