پمپئو با مشاور امنیت ملی انگلیس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‎دی‎تی‎وی، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با «مارک سدویل» مشاور امنیت ملی انگلیس، به بحث و بررسی پیرامون بحران فعلی هند و پاکستان پرداخت.

به گفته رابرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این دیدار، طرفین بر تعهد خود در قبال تحکیم رابطه ویژه واشنگتن- لندن و همکاری در مواجهه با چالش‌های جهانی تاکید کردند.

وی همچنین مدعی شد که حین این دیدار، پمپئو بر تداوم استفاده از منابع آمریکایی در راستای کاهش تنش میان هند و پاکستان به عنوان ۲ قدرت هسته‎ای تاکید کرده است.

به ادعای پالادینو، اوضاع سوریه و مقابله با نفوذ به زعم آنها مخرب ایران در منطقه نیز از دیگر موضوعات گفتگوی طرفین بوده است.

گفتنی است تنش میان هند و پاکستان از اواسط ماه میلادی گذشته به دنبال سلسله رویدادهایی که آغازگر آن وقوع انفجار انتحاری در کشمیر تحت کنترل هند بود بالا گرفت. به دنبال این حادثه، هند و پاکستان وارد درگیری در حریم هوایی کشمیر شدند که این ماجرا به اسارت خلبان هندی و در نهایت آزادی وی از سوی اسلام‎آباد منجر شد.