جلسه علنی آغاز شد/ رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک.