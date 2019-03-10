  1. سیاست
  2. مجلس
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۳۴

به ریاست لاریجانی؛

جلسه علنی آغاز شد/ رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸

جلسه علنی آغاز شد/ رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک.

کد مطلب 4563785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها