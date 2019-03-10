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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۲۷

فرمانده انتظامی اراک:

طرح پاک سازی نقاط جرم خیز در اراک اجرا شد/ ۴۱ نفر دستگیر شدند

طرح پاک سازی نقاط جرم خیز در اراک اجرا شد/ ۴۱ نفر دستگیر شدند

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفت: در اجرای طرح پاک سازی نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان اراک، ۴۱ نفر به علت ارتکاب جرایم مختلف دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر مختاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: طرح ارتقا ی امنیت اجتماعی در شهرستان اراک با کارشناسی و احصاء مناطق جرم خیز، با بهره گیری از توان تجهیزاتی پلیس به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: در این طرح برخورد قاطع با سارقان، معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر، مزاحمان نوامیس مردم، اراذل و اوباش و … در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح تعداد ۴۱ نفر به علت ارتکاب جرایم مختلف دستگیر شدند و ۸ دستگاه موتور سیکلت و ۱۶ دستگاه خودروی متخلف توقیف و مقادیری انواع مواد مخدر و ۱۲ فقره سرقت کشف شد.
 

کد مطلب 4563789

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